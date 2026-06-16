Caterina Silipo neo coordinatrice della UILP di Reggio Calabria, De Biase (UILP Calabria): “Sensibilità e competenze al servizio del sindacato”

“In linea con gli obiettivi che la UIL Pensionati Calabria persegue sul territorio regionale da diverso tempo, sono particolarmente lieto di comunicare l’avvenuta elezione di Caterina Silipo nella carica di coordinatrice provinciale di Reggio Calabria”. Lo afferma Francesco De Biase, segretario generale della UIL Pensionati Calabria. “La sensibilità e le competenze dimostrate da Caterina Silipo – aggiunge il segretario regionale – nei diversi ambiti della vita sociale, dal volontariato all’inclusione, si inseriscono perfettamente nel cammino intrapreso dalla UIL Pensionati Calabria. L’obiettivo è quello di continuare su questa strada difendendo i diritti degli anziani e delle persone fragili, migliorandone la qualità della vita e la partecipazione attiva nel tessuto sociale e democratico delle nostre comunità”. Punti programmatici sottolineati dalla neo coordinatrice della UILP di Reggio Calabria Caterina Silipo che afferma: “Far parte della UILP, una realtà che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la promozione dell’invecchiamento attivo, della socializzazione e della partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità intergenerazionale, per me, è sempre stato un motivo di grande orgoglio personale. Ricoprire nella UILP il ruolo di coordinatrice provinciale mi emoziona e mi motiva maggiormente a continuare l’accompagnamento delle persone anziane nei percorsi di autodeterminazione, crescita e cittadinanza attiva, combattendo, insieme ai delegati e a tutti gli iscritti al sindacato, le emergenze sociali più comuni del nostro tempo come la solitudine e l’isolamento, aiutandoli in percorsi formativi e attivando iniziative di utilità sociale per ognuno e per tutti”. “Ringrazio coloro – ha concluso – che mi hanno voluto in questo ruolo, in primis il segretario regionale Francesco De Biase, e spero di non deludere le loro aspettative e la loro fiducia”.