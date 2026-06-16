Dalla Regione oltre 8 milioni di euro per il sistema fognario e depurativo di Melito di Porto Salvo

“Una notizia straordinaria che segna una delle più importanti opportunità per l’ambiente e per lo sviluppo della nostra comunità.

Al Comune di Melito di Porto Salvo è stato concesso un finanziamento di oltre 8 milioni di euro (8.118.969 €) destinato all’efficientamento e al potenziamento del sistema fognario e depurativo, un intervento strategico che contribuirà a migliorare la qualità dei servizi, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del nostro mare.

Oggi, presso la sede della Regione Calabria a Catanzaro, è stato illustrato il piano complessivo all’interno del quale rientra questo importante finanziamento.

Un progetto ambizioso che guarda al futuro dei territori e alla sostenibilità delle nostre comunità.

L’Amministrazione Comunale esprime sincera gratitudine alla Regione Calabria e, in particolare, al Presidente Occhiuto e all’Assessore all’Ambiente Montuoro per l’attenzione dimostrata e per aver sostenuto interventi fondamentali per il nostro territorio.

Investire nelle reti fognarie e nella depurazione significa investire nella salute, nell’ambiente, nel turismo e nella qualità della vita dei cittadini.

Melito guarda avanti con fiducia.

Perché il futuro non si attende: si costruisce, un cantiere alla volta.

Continuiamo a lavorare per una città sempre più moderna, sostenibile e competitiva”.

Così in una nota il sindaco Tito Nastasi.