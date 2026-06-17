Crotone, pubblicati i bandi per trasporto e refezione scolastica 2026/2027

Sono state pubblicate sulla piattaforma Tuttogare del Comune di Crotone le procedure di gara relative a due servizi essenziali destinati alla popolazione scolastica cittadina per l’anno scolastico 2026/2027.
Lo comunica l’assessora alla Pubblica Istruzione Dalila Venneri
In particolare, sono stati pubblicati i bandi per:
· il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di competenza comunale per l’anno scolastico 2026/2027;
· l’affidamento del servizio di refezione scolastica destinato agli alunni, agli insegnanti e al personale ATA delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città di Crotone per l’anno scolastico 2026/2027.
“Si tratta di servizi fondamentali per garantire il diritto allo studio e sostenere concretamente le famiglie. La pubblicazione delle gare con congruo anticipo consentirà di completare tutte le procedure necessarie per assicurare l’avvio regolare dei servizi sin dall’inizio del prossimo anno scolastico. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nella predisposizione degli atti e nella definizione delle procedure di gara, attività che consentono all’Amministrazione di programmare per tempo servizi essenziali per gli studenti e le loro famiglie” dichiara l’assessora Venneri.
La documentazione relativa alle procedure è disponibile sulla piattaforma di Tuttogare del Comune di Crotone e potrà essere consultata dagli operatori economici interessati secondo le modalità previste dai bandi.
L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel garantire servizi scolastici efficienti e di qualità a beneficio degli studenti e dell’intera comunità scolastica cittadina