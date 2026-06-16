La Calabria ospiterà Anteprima Terra Madre 2026, dal 19 al 21 giugno a Tropea

La Calabria si prepara a ospitare la prima edizione di Anteprima Terra Madre 2026. Dal 19 al 21 giugno a Tropea, la tre giorni che celebra la biodiversità agricola, sociale e culturale e inaugura il percorso verso la 16esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto, dal 24 al 27 settembre nelle vie e le piazze del centro di Torino.

L’evento, organizzato da Regione Calabria, Comune di Tropea, Arsac (Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese), Calabria Straordinaria, con la direzione artistica di Slow Food Italia, il supporto di Piano Azione Coesione Pac, Unione Europea, il patrocinio di Conferenza delle regioni e delle province autonome, in collaborazione con Slow Food Calabria, ospita una grande mostra mercato con 150 produttori delle reti Slow Food, oltre a show cooking, degustazioni, attività per famiglie, incontri e conferenze di approfondimento.

Tutti i dettagli dell’evento saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà il 17 giugno 2026, alle ore 10,30 presso la Cittadella Regionale della Calabria – Sala Riunioni (12° piano).

All’incontro con i giornalisti interverranno: Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione Calabria; Giuseppe Iiritano, Direttore generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria; Fulvia Caligiuri, Direttore Generale di Arsac; Vito Pitaro, Consigliere Regionale della Calabria; Francesco Sottile, Vice Presidente di Slow Food Italia; Michelangelo D’Ambrosio, Presidente di Slow Food Calabria; Daniele Buttignol, AD di Slow Food Promozione; Giovanni Macrì, Sindaco di Tropea.