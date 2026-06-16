Tutela dei familiari di Masciari, il M5S interroga il Governo: “Scelta che desta forte preoccupazione”

Il Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti al Ministero dell’Interno sulla decisione di interrompere le misure di protezione previste per i familiari del testimone di giustizia Pino Masciari. La questione è stata sollevata dai parlamentari pentastellati con un’interrogazione presentata alla Camera e al Senato.

In una nota, gli esponenti del M5S evidenziano i motivi della loro preoccupazione. “Risulta che, su richiesta della prefettura di Vibo Valentia, la Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di sicurezza personale abbia disposto la revoca della misura di 4 livello adottata nei confronti della moglie e dei figli del testimone di giustizia Pino Masciari. La decisione suscita molta preoccupazione, anche in considerazione del particolare contesto territoriale interessato e del fatto che la posizione dei familiari dei testimoni di giustizia sia spesso strettamente connessa alle conseguenze derivanti dalle scelte di denuncia e collaborazione con lo Stato”.

Per fare luce sulle motivazioni che hanno portato alla revoca della protezione, il Movimento 5 Stelle ha presentato un atto ispettivo parlamentare. “Per questo abbiamo presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno, a prima firma Ascari alla Camera e Nave al Senato, per capire quali valutazioni abbiano condotto alla revoca della misura e se siano state adeguatamente considerate tutte le condizioni di rischio attuali e potenziali connesse alla posizione del nucleo familiare interessato”.

I parlamentari chiedono inoltre di conoscere nel dettaglio gli elementi acquisiti dagli uffici territoriali e utilizzati nella valutazione finale. “Vogliamo sapere in particolare quali elementi informativi e valutativi siano stati acquisiti dalla prefettura di Vibo Valentia ai fini della decisione assunta; se siano stati considerati non soltanto eventuali elementi di minaccia attuale, ma anche il contesto territoriale, criminale e relazionale nel quale il nucleo familiare continua a vivere; se il ministero ritenga che la revoca della misura sia pienamente compatibile con il principio di massima tutela che deve caratterizzare l’azione dello Stato nei confronti dei testimoni di giustizia e dei loro familiari”.

Nella nota, i componenti del M5S in Commissione Antimafia – Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Michele Gubitosa, Luigi Nave e Roberto Scarpinato – ribadiscono infine il valore del ruolo svolto dai testimoni di giustizia nella lotta alle organizzazioni criminali. “I testimoni di giustizia rappresentano una risorsa fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata e il loro contributo alle indagini e ai procedimenti giudiziari costituisce un presidio essenziale di legalità e di difesa delle istituzioni democratiche”.