Condotta Slow Food Magna Graecia-Pollino protagonista a Tropea con l’anteprima di Terra Madre 2026

La Condotta Slow Food Magna Graecia–Pollino e la Comunità Slow Food della Dolce di Rossano portano a Tropea, venerdì, sabato e domenica prossimi, l’anticipazione di quanto presenteranno a Terra Madre 2026. Tre giornate, tre format distinti, pensati per raccontare l’alto Ionio e il Pollino attraverso i loro prodotti e i loro produttori. L’iniziativa si svolge con il sostegno della Regione Calabria e dell’Arsac, che hanno scelto una delle località turistiche più conosciute della regione come cornice della manifestazione.

Primo giorno: l’olio della Dolce di Rossano



L’apertura è dedicata a un focus sull’olio extravergine d’oliva della Dolce di Rossano, con la presenza di alcuni produttori della comunità. Al loro fianco il maestro Daniele Campana, portabandiera dell’olivo di qualità e di numerosi prodotti di prossimità, che proporrà l’assaggio del suo lievitato «i Sibarisi». È l’olio a restare in prima linea, prodotto identitario di un territorio in cui l’olivicoltura resta una delle vocazioni più forti.

Secondo giorno: gli agrumi della Piana di Sibari



La seconda giornata ruota intorno agli agrumi della Piana di Sibari. A rappresentarli sarà il maestro pasticcere Massimiliano Tagliaferri, che insieme ai trasformatori del prodotto farà degustare il suo panettone «Zagara». Accanto a lui i produttori del territorio, con un succo e una bibita alle clementine, miele agli agrumi e marmellate di limoni, arance e clementine. Un percorso che mette in fila le diverse anime agrumicole della piana, dalle clementine alle arance fino ai limoni.

Terzo giorno: Terranova da Sibari e AGRI Terranova



La chiusura è affidata al territorio di Terranova da Sibari. Scende in campo AGRI Terranova, che coglierà l’occasione per presentare la nuova edizione dell’evento e porterà con sé alcune delle eccellenze che rappresentano quella terra.

La voce della condotta



«L’appuntamento di Tropea – così Cesare Renzo, responsabile dei presìdi della condotta e portavoce della comunità – è un’anticipazione di ciò che porteremo a Terra Madre 2026, e ringraziamo la Regione e l’Arsac per aver organizzato questo evento in una località turistica così conosciuta. Anche in questa occasione condotta e comunità Slow Food sono in prima linea per tutelare, valorizzare ed educare a un cibo buono, sostenibile e di prossimità. Abbiamo la fortuna non solo di contare su prodotti eccezionali, ma anche su persone eccezionali come i maestri Campana e Tagliaferri, che con il loro impegno quotidiano portano avanti insieme a noi questa missione».