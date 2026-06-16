A Reggio Calabria il nodo delle aste deserte: l’inefficienza della giustizia civile pesa sul mercato immobiliare

Il mercato immobiliare italiano non è frenato soltanto dai prezzi elevati, dagli stipendi bassi e dalla scarsità di offerta nelle grandi città. A pesare sull’accesso alla casa c’è anche un fattore meno visibile, ma decisivo: l’inefficienza della giustizia civile e, in particolare, la lentezza delle procedure esecutive immobiliari.

Quando un immobile pignorato resta bloccato per anni all’interno di una procedura giudiziaria: è una casa sottratta al mercato, un capitale immobilizzato per il sistema bancario e un costo che, indirettamente, ricade su chi oggi prova ad acquistare un’abitazione.

È quanto emerge dall’analisi realizzata da Datasinc, realtà specializzata nella raccolta e analisi massiva di dati immobiliari italiani, che ha elaborato i dati ufficiali del Ministero della Giustizia e i flussi SIECIC relativi alle esecuzioni immobiliari.

A livello nazionale, la durata media stimata dei procedimenti civili nel 2025 si attesta intorno ai 2.139 giorni, pari a quasi 5 anni e 10 mesi, una traiettoria ancora distante dal target di riduzione del 40% fissato dagli obiettivi europei.

In Calabria, le strategie del Ministero per il 2025 si concentrano sull’erosione di un arretrato civile storicamente più resistente. Reggio Calabria rientra in quest’area, dove agli ostacoli procedurali si somma una criticità specifica del territorio: la minore capacità di assorbimento del mercato immobiliare locale.

Reggio Calabria: il nodo delle aste deserte

È la profondità del mercato a fare la differenza. Dove la domanda è più debole, gli esperimenti di vendita finiscono frequentemente deserti, senza trovare un acquirente. E ogni asta andata a vuoto innesca una spirale: in osservanza del codice di procedura civile, il tribunale è obbligato a riprogrammare un nuovo esperimento decurtando il prezzo base.

Il risultato è un moltiplicarsi di udienze e di adempimenti per lo stesso immobile, che dilata i tempi delle procedure e deprime progressivamente il valore di recupero per il sistema bancario. Un meccanismo che allontana il momento in cui l’abitazione torna effettivamente disponibile sul mercato.

La “tassa occulta” dei tempi giudiziari

Il peso delle procedure esecutive non si misura solo nei fascicoli pendenti, ma anche negli effetti prodotti fuori dai tribunali: abitazioni che rientrano più lentamente sul mercato, valori di recupero più incerti e maggiore prudenza da parte degli operatori finanziari.

“Le inefficienze della giustizia civile non restano confinate nei tribunali: quando una procedura esecutiva immobiliare dura anni, l’immobile resta bloccato, il recupero del credito diventa più incerto e il rischio finisce per riflettersi sull’intero mercato. A Reggio Calabria il nodo delle aste deserte è emblematico, perché un mercato meno profondo allunga i tempi e abbassa i valori di recupero, rendendo l’analisi dei dati ancora più necessaria per capire dove intervenire”, spiegano Francesco Braggiotti e Nicola Chiarini di Datasinc.

È questa la “tassa occulta” dei tempi giudiziari: un costo che non compare nei contratti, ma può pesare sull’accessibilità della casa. Rendere più efficiente la giustizia civile diventa quindi una condizione essenziale per un mercato immobiliare più equo, trasparente e accessibile.

L’analisi dei dati per rendere più efficiente il sistema

Per rendere visibili queste dinamiche, Datasinc utilizza intelligenza artificiale e machine learning per elaborare grandi volumi di dati immobiliari, economici, territoriali e giudiziari. L’obiettivo è trasformare informazioni frammentate in una fotografia chiara delle criticità che incidono sul funzionamento del mercato.

L’automatizzazione delle procedure di analisi e validazione consente di ridurre il margine di errore, intercettare anomalie, frodi o discrepanze nei valori immobiliari e restituire informazioni utili a istituzioni, operatori finanziari e stakeholder del settore.

In questo senso, la trasparenza dei dati non è solo uno strumento tecnico, ma una leva concreta per costruire un mercato della casa più accessibile, sostenibile ed efficiente.

Datasinc

Operativa a Milano dalla fine del 2019 e guidata da Nicola Chiarini e Francesco Braggiotti, Datasinc è una startup specializzata nella raccolta e analisi massiva di dati immobiliari italiani, dati procedurali giudiziali e creditizi, e nella digitalizzazione documentale. L’azienda nasce con l’obiettivo di semplificare la lettura del patrimonio immobiliare italiano e delle procedure di recupero crediti, integrando informazioni distribuite in una pluralità di banche dati. Attraverso soluzioni basate su data mining, intelligenza artificiale e machine learning, Datasinc offre strumenti consultabili anche via API e personalizzabili in base alle esigenze degli utilizzatori. Le principali soluzioni sviluppate dalla startup sono REscout, Venom Procedurale, Venom Valori Immobiliari e REcognition. Nel 2025 Datasinc ha chiuso un round da 750 mila euro per sostenere l’ampliamento del team, lo sviluppo software e le attività di marketing e PR, rafforzando il proprio posizionamento nei settori immobiliare, creditizio e finanziario.