Intelligenza artificiale, Omnia: “Con Greco e l’Unical la Calabria è già dentro i luoghi in cui si costruisce il futuro”

L’Intelligenza Artificiale non è più una prospettiva lontana né una materia riservata agli specialisti. È una tecnologia che sta già trasformando imprese, energia, pubblica amministrazione, formazione, lavoro e competitività dei territori. In questo scenario, il ruolo assunto dall’Università della Calabria e dal suo Rettore, Gianluigi Greco, rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera regione e la conferma della capacità del territorio di esprimere competenze riconosciute ai massimi livelli.

D’AGOSTINO: UNICAL PUNTO DI RIFERIMENTO PER INNOVAZIONE E COMPETENZE

È quanto dichiara Vincenzo D’Agostino, Amministratore Delegato di Omnia Energia, complimentandosi con il Rettore Gianluigi Greco per la riconferma alla guida del Comitato nazionale per l’aggiornamento della Strategia italiana sull’Intelligenza Artificiale e sottolineando come questo importante incarico rappresenti un riconoscimento al suo valore scientifico e istituzionale, oltre che al ruolo sempre più centrale dell’Università della Calabria nei processi di innovazione e sviluppo tecnologico del Paese.

IA, ENERGIA E IMPRESE: LA TRANSIZIONE PASSA DAL CAPITALE UMANO

Per Omnia Energia – sottolinea l’imprenditore della società energetica leader nel settore delle rinnovabili – che ha costruito una parte significativa della propria crescita sul rapporto tra tecnologia, sostenibilità e territorio, l’Intelligenza Artificiale è già oggi uno strumento concreto di sviluppo. L’IA consente di migliorare l’efficienza energetica, ottimizzare processi, gestire grandi quantità di dati e ridurre sprechi e consumi. Non sostituisce le persone, ma ne amplifica capacità e competenze, rendendo ancora più centrale il ruolo della formazione e della ricerca.

OMNIA GENIUS, TECNOLOGIA CALABRESE CHE NASCE ANCHE DALLA RICERCA

In questa direzione – ricorda ancora – si colloca Omnia Genius, il sistema di gestione energetica intelligente sviluppato da Omnia Energia, che integra building automation e Intelligenza Artificiale per monitorare e ottimizzare i consumi in tempo reale.

RICERCA APPLICATA: TRE ANNI DI LAVORO TRA OMNIA, UNICAL E CNR

Da poco, inoltre, Omnia ha completato, insieme all’Università della Calabria e al CNR nell’area informatica, un progetto di ricerca durato tre anni, condiviso e cofinanziato con il Ministero della Ricerca, finalizzato proprio allo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale da integrare all’interno di Omnia Genius. Si tratta di un percorso che testimonia come la collaborazione tra impresa, università e ricerca pubblica possa generare innovazione concreta, capace di produrre benefici misurabili per aziende, enti pubblici e cittadini.

UNA VISIONE CHE OMNIA CONDIVIDE DA TEMPO

Da anni Omnia sostiene la necessità di rafforzare il legame tra mondo produttivo, ricerca e formazione, nella convinzione che la competitività dei territori dipenda dalla capacità di trasformare il sapere in opportunità di crescita. L’esperienza dell’Università della Calabria rappresenta, sotto questo profilo, un modello virtuoso che dimostra come sia possibile costruire percorsi di eccellenza anche lontano dai tradizionali centri decisionali.

INNOVAZIONE, FORMAZIONE E IMPRESA DEVONO CAMMINARE INSIEME

La sfida dell’Intelligenza Artificiale – conclude D’Agostino – richiede visione, responsabilità e investimenti continui nelle competenze. Università, imprese e istituzioni devono lavorare insieme per trasformare questa rivoluzione tecnologica in una concreta opportunità di sviluppo. La Calabria dispone delle energie e delle professionalità necessarie per essere protagonista di questa stagione. Continuare a valorizzarle significa costruire un futuro più competitivo, innovativo e sostenibile per l’intero territorio.