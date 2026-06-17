DPM Cosenza: “La politica è mettersi al servizio dei cittadini”

“Da alcune settimane, o forse sarebbe più corretto dire da quando il nostro Segretario

nazionale ha rotto gli schemi di un certo modo di fare politica, ascoltiamo e leggiamo commenti

opinioni attraverso i quali si cerca di spiegare il fenomeno del populismo, additantolo,

implicitamente, come il male assoluto che attanaglia, non solo la politica nostrana, ma la politica

tout court.

이

Noi chiaramente non ci arroghiamo il titolo di sociologi, né quello di politologi, e quindi ben

ci guardiamo dal dare o fare lezioni sul punto. Quello che possiamo affermare è che la Politica,

per come la intendiamo noi del DPM, significa mettersi al servizio dei cittadini e, più in generale,

del Paese, e quindi significa conseguentemente ascoltare e dialogare con quell’insieme di persone

che di quel servizio sono i destinatari.

Del resto il termine “Politica” è derivato dal greco “polis”, il cui significato è “città-stato”,

ovvero indica l’insieme di quelle attività e del modo di governare la città per il raggiungimento

del bene comune.

Partendo da questo presupposto, il populismo dovrebbe essere inteso come il modo

svolgere una funzione pubblica in cui le persone non costituiscono lo strumento attraverso

quale raggiungere i propri scopi, ma costituiscono essi stessi il fine verso cui orientare il proprio

di

il

agire.

Se così inteso, noi siamo fieri di essere definiti populisti.

C’è chi invece ritiene evidentemente più utile o più importante “dialogare” all’interno di certi

“salotti”, piuttosto che dialogare con i cittadini, preferendo il “salottismo” al populismo.

Noi, come gli antichi greci, coltiviamo il sogno di agire per il bene comune, altri per il bene

personale.

Come sempre saranno i nostri cittadini a decidere, e forse è questo ciò che preoccupa certi

personaggi”.

Così in una nota il presidente DPM Cosenza Francesco Intrieri.