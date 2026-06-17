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Terra Madre a Tropea, Macrì: “Coronamento di una strategia vincente fondata sull’enogastronomia”

“Se Tropea ha raggiunto oggi risultati così importanti, riconoscibili e difficilmente contestabili, come matura destinazione turistico-esperienziale di reputazione internazionale e di qualità della vita, è anche e soprattutto perché negli anni scorsi abbiamo avuto la felice intuizione di puntare senza tentennamenti sul binomio agroalimentare/enogastronomia e differenziazione e selezione dei target turistici. Lo abbiamo fatto incontrando subito il sostegno della Regione Calabria, in particolare dell’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo. Restiamo consapevoli e convinti più di prima che questa combinazione, capace di far emergere esperienze autentiche e spesso irripetibili, date dalle emozioni dei piatti e dall’atmosfera che si vive nel perimetro del nostro borgo, sia la più identitaria, distintiva e competitiva su scala globale, rispetto alla stessa dotazione naturale di spiagge, mare pulito e paesaggi. Perché è l’esperienza autentica, anzi tutto quella enogastronomica, che genera quel passaparola spontaneo, potentissimo strumento di marketing, come mi piace dire, a costo zero e sul quale investiamo da sempre con precise azioni e strategie di comunicazione istituzionale. Dopo iniziative di grande successo, realizzate in passato, solo per citarne alcune, come Masterchef, Quattro Ristoranti e l’attenzione riservata a Tropea dalla trasmissione Searching for Italy con l’attore Stanley Tucci, oggi l’Anteprima nazionale di Terra Madre, primo evento di Slow Food dopo la scomparsa del suo fondatore Carlo Petrini, rappresenta il coronamento di quel percorso già avviato e che continueremo a sviluppare. Un progetto, che come ha ricordato anche l’assessore Gallo, era un’ambizione che avevo confessato e condiviso già anni fa e che oggi si avvera”.

È quanto ha ribadito il Sindaco Giovanni Macrì intervenendo, questa mattina (mercoledì 17 giugno) nella Cittadella Regionale, insieme all’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, alla conferenza stampa di presentazione della tre giorni di incontri e conferenze, show cooking e degustazioni, attività per famiglie e una mostra mercato con 150 produttori delle reti Slow Food che da venerdì 19 a domenica 21 giugno approderà a Tropea.

DA VENERDÌ 19 A DOMENICA 21 GIUGNO TROPEA CAPITALE DELLA BIODIVERSITÀ

All’incontro con gli operatori dell’informazione , insieme a Gallo e Macrì, sono intervenuti per illustrare nel dettaglio i diversi momenti previsti dall’evento organizzato da Regione Calabria, dal Comune di Tropea, dall’Arsac (Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese), Calabria Straordinaria, con la direzione artistica di Slow Food Italia, il supporto di Piano Azione Coesione Pac, Unione Europea, il patrocinio di Conferenza delle regioni e delle province autonome, in collaborazione con Slow Food Calabria, anche Giuseppe Iiritano, direttore generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e la dirigente di settore, Saveria Cristiano; Fulvia Caligiuri, direttore generale di Arsac; Vito Pitaro, consigliere regionale della Calabria; Francesco Sottile, vice presidente di Slow Food Italia; Michelangelo D’Ambrosio, presidente di Slow Food Calabria; Daniele Buttignol, Ad di Slow Food Promozione.

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