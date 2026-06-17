Reggina, entro venerdì l’incontro decisivo. In calo le quotazioni di Laneri come ds

di Paolo Ficara – Battute finali per una trattativa che può segnare una svolta epocale per la Reggina. L’incontro decisivo, che in un primo momento era in programma per giovedì, si dovrebbe in realtà tenere venerdì a Roma. Il socio di maggioranza Nino Ballarino, ha ormai deciso di cedere il club alla famiglia Lotito. Dopo la firma del preliminare, il closing potrebbe avvenire entro martedì 23 giugno.
La tifoseria freme per conoscere il progetto tecnico. Confermato il budget di oltre tre milioni. Sono però in netto calo le quotazioni di Antonello Laneri, come direttore sportivo della nuova Reggina. L’attuale dirigente del Siracusa non ha comunicazioni da oltre una settimana.
Probabile che la proprietà in pectore, dopo aver scelto in primis il direttore generale, possa valutare una figura di ds già rodato in categoria, ma con la prospettiva di poter fare bene anche in una futuribile Serie C. In tal caso, si potrebbe puntare su un allenatore con parecchia esperienza alla guida di importanti formazioni giovanili, e non solo.
Come calciatori, ne risultano sicuramente di già bloccati. Ciò lo aggiungiamo solo per far capire che la Reggina non si farà trovare impreparata, nonostante si arrivi praticamente all’ultima settimana di giugno per le firme definitive. Ad indossare la maglia amaranto potrebbero essere calciatori che hanno già vinto la Serie D di recente. Uno di loro conosce già il Sant’Agata.
La certezza è che non verrà confermato nessuno dei dirigenti attuali.