Reggio: il 17 giugno la presentazione del libro “Le Storie della Mosca: avventure tragicomiche di un insetto consapevole”

Previsto per le ore 17:00 di mercoledì 17 giugno l’atterraggio della Mosca sul terrazzo de l’A GOURMET L’ACCADEMIA di via Largo Colombo 6, Reggio Calabria. Il lancio…ops…”il volo” del nuovo libro della scrittrice e poetessa Caterina Marina Neri, ” Le Storie della Mosca: avventure tragicomiche di un insetto consapevole” infatti, sarà tenuto a battesimo dallo Chef Filippo Cogliandro nella meravigliosa cornice dello Stretto di Scilla e Cariddi.

“Epitaffio in Vita” è il singolare titolo dell’evento che si preannuncia ricco di sorprese, di ospiti e di momenti dedicati agli aspetti salienti della nuova fatica letteraria dell’autrice. Una donna che si trasforma in mosca ed entra nel quotidiano, nelle vite, con la forza dirompente di un ronzio. Per la festa della Mosca o la festa alla Mosca l’ingresso è libero e gratuito.