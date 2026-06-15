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Calabria

Psicologo scolastico, Giusi Princi: “Orgogliosa dei risultati ottenuti nel primo anno. I dati premiano una visione che mette al centro i giovani”

“Sono stati pubblicati dalla Regione Calabria i dati relativi al primo anno del progetto Psicologo scolastico. Sono particolarmente felice ed orgogliosa dei risultati ottenuti in questo primo anno da un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto insieme al Presidente Roberto Occhiuto e all’Ordine degli Psicologi della Calabria quando ero vicepresidente della Regione Calabria e che si è progressivamente affermata come una buona pratica guardata con interesse ben oltre i confini regionali, fino a suscitare attenzione a livello nazionale ed europeo. Un percorso che ho continuato a seguire anche nel mio attuale ruolo di europarlamentare”. Lo afferma l’eurodeputata calabrese Giusi Princi.

“Da già dirigente scolastico e donna di scuola – prosegue -, sono particolarmente orgogliosa del risultato di questo progetto, che rappresenta una risposta concreta alle fragilità che interessano le nuove generazioni e uno strumento prezioso per promuovere il benessere psicologico degli studenti. Un percorso che si è realizzato in questo primo anno attraverso interventi individuali e di gruppo, garantendo un sostegno qualificato non solo agli alunni, ma anche ai docenti e alle famiglie, pilastri fondamentali della comunità educante. Un progetto – continua l’On. Princi – per cui sono stati stanziati 9 milioni di euro e che ha previsto l’assunzione di 43 psicologi che stanno operando in 285 scuole calabresi di primo e secondo grado, per un totale di 2.893 classi. Il valore aggiunto del progetto è stata la definizione della sua struttura, su cui abbiamo lavorato mesi e mesi per giungere ad una pianificazione puntuale e articolata che vede oggi quale motore trainante una capillare rete organizzativa. Ed è proprio questo impianto ad essere garante di una solidità che accompagnerà il progetto per i prossimi due anni e per un suo successivo prosieguo”.

“L’iniziativa – evidenzia – prevede un’azione a 360 gradi: sportelli di ascolto per gli studenti, al fine di rafforzare la loro autostima e le loro capacità relazionali; supporto al corpo docente, attraverso consulenza e formazione per gli insegnanti nella gestione delle dinamiche di classe; azioni di accompagnamento alle famiglie per aiutarle a individuare tempestivamente eventuali forme di disagio dei loro figli”.

“Il progetto – prosegue l’europarlamentare calabrese – rimarrà attivo anche durante il periodo estivo. I professionisti assunti a tempo indeterminato rimarranno, infatti, al servizio delle istituzioni scolastiche nei mesi di sospensione delle attività didattiche, non solo per pianificare la nuova programmazione ma anche per far fronte alle esigenze specifiche emerse nel corso dell’anno.

I risultati raggiunti nel primo anno di attuazione testimoniano il valore di una sinergia istituzionale ampia e qualificata. Per questo – afferma l’On. Princi – ringrazio le Asp calabresi, tutti gli psicologi coinvolti, l’Ordine con cui abbiamo lavorato monitorando in itinere il percorso, tutti i dirigenti scolastici per l’impegno e la passione con cui hanno accolto l’iniziativa e il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria Loredana Giannicola, con la quale abbiamo sottoscritto un protocollo in fase di definizione del percorso che ha previsto il coinvolgimento di tutti gli istituti scolastici calabresi”.

“Questo modello, con la sua imponente struttura organizzativa – aggiunge -, ha fatto da apripista in Italia ed è oggi assunto come riferimento da numerose realtà che ne stanno studiando l’impianto, chiedendo la nostra consulenza per replicarlo nei loro territori. Inoltre, è bene ricordare che c’è un altro progetto, che anche in questo caso abbiamo fortemente voluto con il Presidente Occhiuto quando ero in Regione e per il quale abbiamo stanziato 25 milioni di euro: ‘Apprendere Insieme’, finalizzato all’attivazione di équipe socio-sanitarie a supporto di tutte le scuole calabresi, per favorire l’individuazione precoce dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dislessia, discalculia, disgrafia) con relative azioni di accompagnamento. Si tratta – conclude l’On. Princi – di percorsi lungimiranti che pongono al centro il benessere e lo sviluppo psico-socio-relazionale dei giovani calabresi e che porterò anche in Europa come esempi virtuosi di politiche innovative, capaci di coniugare inclusione, prevenzione e crescita delle nuove generazioni”.

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