“Un posto al Sole” sceglie la Calabria: set tra Sila e Tirreno per celebrare i 30 anni della soap

La Calabria si prepara a diventare il palcoscenico delle nuove vicende di “Un posto al Sole”. In occasione del trentesimo anniversario della storica soap di Rai 3, la produzione lascia temporaneamente Napoli per realizzare una serie di riprese in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione.

Dal 15 al 19 giugno il cast sarà impegnato in un itinerario che attraverserà montagne e mare, dalla Sila alla costa tirrenica. Le telecamere faranno tappa a Camigliatello Silano, per poi spostarsi a Scalea, San Nicola Arcella e Praia a Mare, scenari che ospiteranno alcune delle storyline estive destinate ad andare in onda a partire dalla seconda metà di luglio.

Protagonisti delle riprese saranno i personaggi più giovani della serie: Rossella, interpretata da Giorgia Gianetiempo, Nunzio, volto di Vladimir Randazzo, Micaela, interpretata da Gina Amarante, Samuel, interpretato da Samuele Cavallo, e Jimmy, interpretato da Gennaro De Simone.

Le nuove puntate racconteranno le avventure estive dei protagonisti con sullo sfondo paesaggi naturali e borghi caratteristici della Calabria, valorizzando alcune delle località più rappresentative del territorio regionale.

“Un posto al Sole”, in onda dal 1996 e prodotto presso il Centro di Produzione Rai di Napoli, è il daily drama più longevo della televisione italiana. La serie, realizzata da Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione Rai di Napoli, viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3.

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra la produzione televisiva, la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e la Fondazione Calabria Film Commission, nell’ambito dell’accordo siglato con Rai Com.