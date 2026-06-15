Italian Stallion Tournament 2026: oltre 790 atleti a Scalea per l’evento internazionale di lotta olimpica

Si è conclusa l’edizione 2026 dell’Italian Stallion Tournament, l’evento internazionale dedicato alla lotta olimpica che, dal 5 al 13 giugno, ha portato a Scalea e nella Riviera dei Cedri oltre 790 atleti provenienti da più di venti Paesi europei e di altri continenti.

La manifestazione si è articolata in due distinti momenti: dal 5 al 7 giugno il torneo internazionale, ospitato presso la palestra comunale di Scalea, con atleti e atlete di lotta libera, femminile e greco-romana, dalle categorie Under 13 fino agli assoluti; dall’8 al 13 giugno il training camp collegiale internazionale al Santa Caterina Village, occasione di confronto, crescita tecnica e scambio di esperienze tra atleti e tecnici provenienti da tutto il mondo, conclusosi con una spettacolare esibizione finale.

L’evento ha rappresentato anche un’importante opportunità di promozione per l’intera Riviera dei Cedri. Molti dei giovani atleti hanno raggiunto Scalea accompagnati dalle proprie famiglie, determinando una presenza sul territorio ben più ampia rispetto ai soli partecipanti accreditati e generando un significativo indotto per le strutture ricettive e le attività locali. Durante il soggiorno, ospiti e accompagnatori hanno inoltre avuto modo di scoprire le bellezze del territorio attraverso attività ed escursioni, dalla mini crociera all’Isola di Dino, nel Parco Marino Riviera dei Cedri, alla visita dei suggestivi centri storici di Scalea e Diamante.

Determinante per la riuscita dell’iniziativa è stato il contributo di Ecotur e della rete degli operatori del territorio, che hanno sostenuto l’evento favorendo l’accoglienza e l’ospitalità dei numerosi ospiti e contribuendo a promuovere la Riviera dei Cedri attraverso il connubio tra sport e turismo.

La cerimonia conclusiva ha visto salire sul palco, tra gli altri, Michele Liuzzi, promotore dell’Italian Stallion Tournament, il consigliere delegato allo Sport e Turismo del Comune di Scalea Fabio Ferrara, il presidente di Ecotur Giancarlo Formica e Umberto Labozzetta, consulente alla direzione di Rai Radio2, reduce dal concerto di Cosenza della sera precedente e rimasto particolarmente colpito dai valori e dallo spirito di aggregazione che caratterizzano il mondo della lotta olimpica.

«Si tratta di una bellissima iniziativa – ha sottolineato Fabio Ferrara, consigliere delegato allo Sport e Turismo – un torneo di respiro internazionale, che vede protagonisti circa 800 atleti provenienti da tutto il mondo. La presenza di delegazioni da tre continenti – Asia, Europa e Nord America – dà la misura dell’importanza dell’evento che Scalea ha avuto l’onore di ospitare. Tutto questo conferma come la nostra città sia sempre più al centro di iniziative di questo livello e si stia affermando come punto di riferimento per l’intera Riviera dei Cedri. Manifestazioni come questa dimostrano inoltre quanto il binomio sport e turismo possa rappresentare una straordinaria opportunità di crescita e promozione per il territorio».

«La Riviera dei Cedri si conferma una destinazione sempre più vocata al turismo legato ai grandi eventi sportivi, nazionali e internazionali – ha affermato Giancarlo Formica, presidente di Ecotur –. In questi giorni abbiamo ospitato un importante appuntamento dedicato alla lotta olimpica, con atleti provenienti da tre continenti e da numerosi Paesi che hanno animato il nostro territorio. La Riviera dei Cedri continuerà ad essere protagonista e pronta ad accogliere manifestazioni di questo livello, capaci di coniugare sport, ospitalità e promozione del territorio».

«Desidero ringraziare tutte le società, gli atleti, i tecnici e le famiglie che hanno preso parte all’Italian Stallion Tournament – ha dichiarato l’organizzatore Michele Liuzzi –. Il vostro entusiasmo e il vostro spirito sportivo hanno reso speciale questa manifestazione. Il successo di questa edizione è il risultato dell’impegno e della partecipazione di tutti voi».

L’edizione 2026 si chiude con un bilancio estremamente positivo, rafforzando il ruolo di Scalea come sede ideale per ospitare grandi eventi sportivi internazionali e confermando il valore della collaborazione tra istituzioni, organizzatori e operatori del territorio. Un modello che dimostra come lo sport possa diventare un’opportunità concreta di crescita, promozione e sviluppo per l’intera comunità.