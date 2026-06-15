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Caulonia (RC), il vicesindaco Maiolo dona la propria indennità a Gnoseon per sostenere la cultura

“La politica si misura sui fatti, non sulle parole. È con questo spirito che comunichiamo una scelta che Giovanni Maiolo ha voluto compiere e che riteniamo meriti di essere conosciuta.

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Caulonia ha deciso di rinunciare alla propria indennità di carica del mese di giugno, pari a 1.050 euro lordi, destinandola interamente all’Associazione Culturale Gnoseon. Una decisione personale, maturata nella piena consapevolezza che il bilancio comunale non consente, in questo momento, di sostenere adeguatamente le realtà culturali del territorio e nella convinzione che un amministratore coerente non possa limitarsi a prenderne atto.

Gnoseon è una di quelle realtà che Caulonia dovrebbe custodire con cura. Ogni anno trasforma il lungomare in un grande palcoscenico a cielo aperto dove l’arte prende vita in tutte le sue forme con il Festival “Nella Notte degli Artisti”, uno spettacolo che richiama pubblico da tutta la Locride e che sa emozionare grandi e bambini con uguale intensità. Ma Gnoseon è anche molto altro: è la rassegna “Locride Antica”, viaggi affascinanti tra filosofia, mito e conoscenza dedicati alle radici profonde di questa terra; sono le serate su Giordano Bruno come precursore di una visione filosofica che ha segnato il pensiero moderno; è l’incontro “Filosofia è donna”, dedicato al contributo del pensiero femminile nella trasformazione culturale contemporanea. Un’associazione che lavora tutto l’anno, con serietà e con risorse proprie, per alzare il livello culturale di un paese che merita di più.

Giovanni Maiolo ha inoltre comunicato la propria disponibilità a valutare la rinuncia a indennità future a fronte di proposte culturali di particolare valore che dovessero pervenire all’assessorato. Non un impegno in bianco, ma un segnale preciso: chi lavora seriamente per la cultura di Caulonia troverà in questo assessorato un interlocutore che non si tira indietro quando si tratta di fare la propria parte.

Crediamo che questo gesto rappresenti bene il modo in cui Giovanni Maiolo intende il proprio ruolo, non come una posizione da ricoprire, ma come una responsabilità da onorare ogni giorno, anche nei modi meno visibili e meno comodi. Rendere pubblica questa scelta non risponde all’esigenza di ricevere riconoscimenti, ma alla convinzione che la politica, quando vuole indicare una direzione, debba anzitutto dare l’esempio.

È questa la politica in cui crediamo: quella che, quando serve, sa fare la propria parte per il bene della comunità”

E’ quanto si legge in una nota stampa della segreteria politica di Giovanni Maiolo.

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