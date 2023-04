Villa San Giovanni: il 6 maggio in scena lo spettacolo “Core Mio”

Il teatro danza della Compagnia delle Arti Visive contro la violenza sulle donne andrà in scena al teatro sullo Stretto di ReggioTV a Villa San Giovanni, con lo spettacolo “Core Mio”, sabato prossimo (6 maggio) alle ore 21.

Per ragione tecniche, infatti l’evento di beneficenza a sostegno dell’associazione Il cuore di Medea e delle terapie di Maria Antonietta Rositani si svolgerà soltanto nella serata di sabato prossimo (6 maggio).

L’organizzazione informa che i biglietti già venduti per la rappresentazione prevista per venerdì ed annullata saranno validi per il 6 maggio.