Il rapper reggino Kento annuncia il nuovo podcast con il singolo e video “Illegale” e parte anche il tour

A un mese dalla pubblicazione del nuovo album “Kombat Rap”, il rapper reggino Kento torna con un nuovo singolo e videoclip dal titolo “Illegale“. La pubblicazione prevista per venerdì 28 aprile, arriva in contemporanea con il lancio del nuovo omonimo podcast dedicato alla scoperta della cultura urbana alternativa.

Il singolo pubblicato da Time 2 Rap è prodotto da Simone “Mad Simon” Squillace. Su un beat che richiama classiche atmosfere urbane arricchendole di una particolare dimensione onirica, Kento lancia una dichiarazione d’amore alla strada e alle storie che sulla strada nascono e vivono: “Parlo la strada come fosse lingua madre: li conosco e mi conoscono, è il blues dell’illegale“. Ad accompagnare il brano c’è il videoclip realizzato dal Collettivo Neko Pan interamente ad Osaka, dove l’artista attraversa le strade della città giapponese. Tra insegne multicolori e i tipici cartelli con gli ideogrammi luminosi, Kento si muove in un’atmosfera onirica e sospesa che potrebbe ricordare il celebre film Lost in Translation.

A completare la release, arriva anche il podcast “Illegale. Viaggio nella cultura urbana alternativa” realizzato da Emons Record e disponibile su Spotify, Google podcast, Apple podcast, Spreaker e sull’App Emons. Sei città (Roma, Torino, Milano, Napoli, Palermo e Reggio Calabria), tre luoghi per ogni città in 18 puntate che andranno avanti fino a settembre. Una voce, e un sound: quello urbano inascoltato. Dalla musica alla poesia, dallo street food alle arti visive: una audio-guida all’Italia che non conosci e che dovresti conoscere. In ogni città Kento scopre persone e realtà diverse, svela i “luoghi segreti” dove l’arte non convenzionale ribolle, come negli Anni ’60-’70 succedeva con il movimento beat e il punk.

Parallelamente alle pubblicazioni, Kento annuncia le prime date del tour estivo dove si esibirà accompagnato da DJ Fuzzten e dall’MC 1989 in apertura. Di seguito le prime date in continuo aggiornamento:

domenica 30 aprile Napoli, Comicon

lunedì 1° maggio Taranto, Concertone Uno Maggio Libero e Pensante

venerdì 19 maggio Torino, Salone del Libro

sabato 3 giugno Ivrea, Festival La Grande Invasione

sabato 1° luglio Verona, Festival Para Tod@s