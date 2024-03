Catanzaro, perdita via Argento: l’acqua proveniente da una galleria di Ferrovie della Calabria verrà incanalata nelle condotte

L’assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Scalise, rende noto che la problematica relativa a una significativa perdita d’acqua, di competenza delle Ferrovie della Calabria, in via d’Argento, nei pressi al Tribunale di Catanzaro, è in via di risoluzione. La perdita, localizzata in una galleria ferroviaria che collega via Milano alla stazione, ha interessato un’importante arteria della città molto trafficata.

Dopo un sopralluogo che ha visto la collaborazione tra tecnici comunali e geometri delle Ferrovie, è stata individuata la soluzione al problema. Ferrovie della Calabria interverrà per intercettare l’acqua all’interno della galleria, convogliandola nelle condotte esistenti, risolvendo così la problematica senza ulteriori disagi. In questa occasione, l’assessore esprimere “il ringraziamento ai geometri delle Ferrovie, Critelli e Maggio, la cui disponibilità e competenza hanno giocato un ruolo fondamentale nella risoluzione di questo problema” .