Reggina, tocco di classe a centrocampo: Lotito vuole Sbrissa

di Paolo Ficara – L’ormai imminente arrivo di Marco Baldan dalla Scafatese non sarà l’ultimo colpo in entrata della Reggina, come annunciato dal patron Claudio Lotito. Casomai, dopo la firma dell’ex Siracusa si penserà a sfoltire il reparto arretrato: Verduci e forse anche uno degli under, rischiano di trovare pochissimo spazio.

Confermata la trattativa per l’attaccante Andrea Magrassi (nostra anteprima di venerdì sera), per il quale gli amaranto hanno superato l’offerta economica del Lecco. Il 33enne fuoriquota del Milan Futuro è infatti molto appetito in C, dopo aver militato quasi sempre in Serie B nelle ultime stagioni. Il ds Romairone è stato particolarmente abile nell’individuare la soluzione per il bomber di indiscusso valore, dopo la doppia doccia fredda di Patierno e Comi.

Lotito ha promesso anche un nuovo portiere, nonché un altro centrocampista. E che centrocampista, qualora la Reggina riuscisse a portare in riva allo Stretto l’ex baby prodigio Giovanni Sbrissa. Esordio tra i professionisti all’età di 16 anni, già ottanta presenze in B a soli 21 anni. Il Sassuolo lo acquistò dal Vicenza, per poi girarlo al Cesena ed alla Cremonese in prestito.

Oggi Sbrissa ha 29 anni e si è sicuramente smarrito, essendo scivolato in D già da alcune stagioni. Il talento cristallino non si discute, da mezzala offre anche corsa e centimetri. Il suo cartellino appartiene alla Nocerina: in caso di interruzione del rapporto con i Molossi, la Reggina è pronta ad assicurarsi il fortissimo centrocampista di qualità.

Nicolas Viola era un sogno ed è rimasto tale. Mister Marchionni, che lo ha avuto nella passata stagione al Ravenna, non ha spinto per il suo arrivo. Anzi, probabilmente le caratteristiche di Viola non si sposano con la sua idea di calcio. Romairone non sarebbe andato ad offrire un ingaggio importante, per un calciatore che avrebbe rischiato di non essere al centro degli schemi. E adesso ha ritrovato la titolarità a Ravenna.

Domenica alle 20:30, fischio d’inizio di Reggina – Digiesse Praiatortora primo turno di Coppa Italia Dilettanti. Gara in diretta ed in chiaro su Videotouring e sul canale youtube della Reggina 1914, prepartita live dalle 20:00. Di seguito, i convocati di Marchionni:

Portieri: Lagonigro, Madia

Difensori: De Mori, Fazio, Girasole D., Girasole R., Lancini, Runza, Verduci

Centrocampisti: Abonckelet, Acquadro, Baggi, Franchini, Laaribi, Macrì, Palmieri, Porcino, Rotulo, Specker, Toscano

Attaccanti: Alma, Guida, Jallow, Pellicanò, Reis.