Reggina, nuovo obiettivo in attacco: trattativa per Magrassi

di Paolo Ficara – La ricerca del bomber non è fin qui andata a buon fine, da parte della Reggina. Il club è consapevole che la tifoseria si aspettava di avere già il cannoniere cui aggrapparsi per le speranze promozione, quello mai preso nei precedenti tre anni di Serie D. Uno alla volta, sono sfumati i grandi obiettivi: Coda, Patierno e ormai anche Comi.

Il calciomercato però offre sempre soluzioni. Che non vanno considerate delle alternative, specie quando si arriva agli ultimi giorni. La Reggina sta infatti puntando su un vero e proprio gigante: Andrea Magrassi del Milan Futuro, ben 194 centimetri di altezza. Il 33enne vanta una lunga carriera, con un paio di stagioni in B al Cittadella. Il sodalizio veneto raramente ha sbagliato un attaccante, nel corso degli anni.

Magrassi è in uscita dal Milan e la Reggina sta trattando la sua acquisizione, probabilmente a titolo definitivo. Smentita la pista Caturano, poco accessibile quella che conduce a Bernardotto che preferisce restare in C. Il nome buono può essere quello di Andrea Magrassi.