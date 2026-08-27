Verso “Echi di fine anno” a Cosenza

La grande musica riprende a respirare in città. Con “Echi di fine anno”, dal 7 settembre a seguire fino al termine del mese di ottobre, si svolgerà una fittissima serie di appuntamenti musicali che il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” offre al territorio cosentino con il patrocinio del Comune di Cosenza e grazie al coordinamento artistico delle professoresse Maria Carmela Conti e Francesca Zavarrone. Motore di questa iniziativa è il dialogo collaborativo e sinergico tra il Conservatorio e il Comune di Cosenza che, grazie alla particolare sensibilità della delegata alla Cultura, Antonietta Cozza, prende forma attraverso una comunione di intenti culturali nella valorizzazione dei giovani talenti e nella riappropriazione degli spazi urbani ad alta vocazione storicoartistica. Coronamento delle attività accademiche in corso, “Echi di fine anno” è una rassegna musicale che propone una carrellata di risultati artistici; ponte verso un futuro sempre migliore, che il Conservatorio continua a edificare con il suo costante e rigoroso impegno etico e professionale rivolto agli studenti. Il Museo dei Brettii e degli Enotri, la Dimora Storica della Giostra Vecchia – Palazzo Grisolia, l’ex Convento delle Canossiane e il ​Palazzo Sersale del Comune di Cerisano sono i luoghi che ospiteranno gli appuntamenti con la musica dei giovani talenti: luoghi di raro pregio storico e architettonico, custodi di memorie uniche, che, negli “Echi di fine anno”, diventano non solo cornici suggestive e casse di risonanza delle vibrazioni emanate dalla bellezza dell’arte, ma anche testimonianza di un proficuo e fattivo lavoro collaborativo tra le istituzioni coinvolte. In cartellone, dai poderosi recital dedicati al repertorio pianistico solistico (“Itinerari Polifonici”, “Dalle ombra alla luce”) alle delicate sonorità del clarinetto storico, del flauto dolce e dell’oboe, fino al fascino intramontabile della chitarra e degli strumenti ad arco, ogni appuntamento celebrerà la grande musica nell’espressione della vitalità dei giovani interpreti e della professionalità dei docenti del Conservatorio di Cosenza.