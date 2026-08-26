Mons. Di Pietro con i giovani animatori: la Pastorale Giovanile in festa a “GREStiamo IN GIOCO”

Una giornata di festa, di condivisione e di gioia autentica: così si è svolto GREStiamo IN GIOCO,
l’evento diocesano dedicato ai giovani animatori dei Grest parrocchiali della Diocesi di Locri–Gerace,
tenutosi lunedì 24 agosto presso la Lega Navale di Roccella Ionica. A partire dalle 17.00, oltre un
centinaio di ragazzi provenienti da tutta la diocesi hanno vissuto un pomeriggio di gioco, fraternità e
formazione, celebrando insieme l’impegno profuso durante l’estate nei Grest parrocchiali.
L’iniziativa è stata organizzata dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile, guidato da don
Giovanni Armeni, con la collaborazione di suor Sandra Croce, dell’equipe diocesana e di numerosi
parroci che hanno accompagnato i loro gruppi.
Il programma ha alternato momenti di restituzione delle esperienze vissute nei Grest, giochi di
gruppo, attività in spiaggia, DJ set e un tempo di fraternità che si è concluso con la cena insieme al
Vescovo e un momento di preghiera comunitaria. Gli animatori hanno partecipato con la maglietta
ufficiale del Grest e il costume da bagno, trasformando la giornata in una vera festa dell’estate.
Durante l’incontro, il Vescovo ha rivolto ai giovani un messaggio intenso e colmo di gratitudine: «La
prima parola che vorrei dire è grazie, perché avete fatto tutto con grande cuore. Stare oggi sulla
frontiera educativa, accanto ai ragazzi che spesso sono lontani dalla Chiesa, è un gesto di eroismo e
di grande generosità. La gioia che avete donato vi è tornata indietro, vi ha arricchiti. Qui ci sentiamo
Chiesa, ci sentiamo famiglia: scopriamo una rete di fraternità e amicizia sincera, all’insegna della
gratuità. Vi auguro di cuore di continuare a portare Gesù nelle relazioni che vivete, perché è Lui il
filo rosso che ci unisce».
Il Vescovo ha inoltre invitato gli animatori a immaginare una catechesi esperienziale, capace di unire
gioco, narrazione, creatività e vita comunitaria: un modello che, partendo dall’esperienza dei Grest,
può diventare stile pastorale durante tutto l’anno.
Il
direttore dell’Ufficio di Pastorale Giovanile, don Giovanni Armeni, ha espresso grande
soddisfazione per la riuscita dell’incontro: «Oggi abbiamo visto una diocesi viva, giovane, capace di
mettersi in gioco. Gli animatori sono il cuore pulsante dei nostri Grest: con entusiasmo, responsabilità
e fantasia hanno accompagnato centinaia di bambini e ragazzi. Questo incontro è stato un modo per
dire grazie, per farli sentire parte di una comunità più grande e per ricordare loro che il servizio che
svolgono è prezioso, necessario e profondamente evangelico. Continueremo a camminare insieme,
perché i giovani non sono solo destinatari della pastorale: sono protagonisti».
GREStiamo IN GIOCO ha mostrato una Diocesi capace di fare rete, di valorizzare i giovani e di
costruire percorsi condivisi. Un appuntamento che diventa simbolo di una Chiesa che non si limita a
osservare, ma entra in gioco, con passione e creatività, accanto alle nuove generazioni.
Mons. Di Pietro con i giovani animatori: la Pastorale Giovanile in festa a “GREStiamo IN GIOCO”
Una giornata di festa, di condivisione e di gioia autentica: così si è svolto GREStiamo IN GIOCO,