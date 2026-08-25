Africo e Catanzaro Primavera insieme per “Sport e Legalità”

Si gioca domani mercoledì 26 agisto, allo Stadium comunale di Africo, un’amichevole dal forte valore simbolico tra l’A.S.D. Africo (Promozione Calabria) e la Primavera dell’U.S. Catanzaro di mister Massimo Costantino. L’incontro, dedicato al tema “Sport e

Legalità”, è promosso con l’Amministrazione

comunale di Africo e le realtà associative del territorio per usare il calcio come strumento educativo di rispetto delle regole, inclusione e contrasto all’illegalità.In campo i gialloblù di mister Alberto Criaco, reduci da una storica salvezza, e i giovani talenti della Primavera catanzarese, molti classe 2007-2008, in un confronto di sana competizione.

«Questa amichevole non è solo una partita, ma un’occasione per ribadire il nostro impegno a favore un’occasione per ribadire il nostro impegno a favore dei giovani e della legalità», ha dichiarato il sindaco di Africo, Domenico Modaffari. «Lo sport educa, aggrega e offre alternative concrete ai giovani del nostro territorio».La società dell’Africo ha sottolineato come eventi del genere rafforzino il legame tra squadra e comunità.

La Primavera del Catanzaro ha condiviso l’invito e l’ospitalità, ribadendo l’importanza di confrontarsi con realtà diverse per crescere sportivamente e umanamente.

La giornata vuole rappresentare momenti di condivisione tra atleti, dirigenti e pubblico, a conferma che lo sport può essere un ponte tra generazioni e realtà diverse, unito da valori comuni.