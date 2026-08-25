“Luci sul Mare”, il 27 agosto una grande festa sul lungomare di Catanzaro per valorizzare la risorsa mare

Il 27 agosto, a partire dalle ore 18, il lungomare di Catanzaro si accenderà per una grande festa dedicata al mare e alle sue molteplici espressioni. È “Luci sul Mare”, la manifestazione promossa dal Comune di Catanzaro, pensata per valorizzare la risorsa mare e trasformare il quartiere marinaro in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Sarà una vera e propria festa diffusa, con decine di attività sportive, musicali, enogastronomiche e di intrattenimento pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età. Una serata per vivere il lungomare e la spiaggia, ma soprattutto per accendere i riflettori sul mare di Catanzaro, sulle sue potenzialità turistiche e sulla capacità del territorio di costruire un’offerta capace di attrarre cittadini e visitatori. Catanzaro, che ha ottenuto per il quarto anno consecutivo la Bandiera Blu, conferma così la crescente attenzione alla qualità e alla valorizzazione del proprio patrimonio costiero, con l’obiettivo di estendere il riconoscimento all’intera costa cittadina.

L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale grazie all’impegno della vicesindaca Giusy Iemma e degli assessori Donatella Monteverdi e Giuliana Furrer, nasce con l’obiettivo di valorizzare il quartiere marinaro attraverso un evento diffuso, partecipato e inclusivo, capace di mettere insieme realtà diverse e creare un’unica grande festa sul mare.

La manifestazione sarà realizzata grazie alla collaborazione di associazioni del territorio, operatori del food, stabilimenti balneari e realtà sportive e culturali, che hanno contribuito con proprie iniziative alla costruzione del programma. Un ruolo importante sarà affidato anche agli artisti locali, che saranno protagonisti della serata con musica, spettacoli ed esposizioni, offrendo una vetrina al talento e alla creatività del territorio.

La realizzazione dell’iniziativa – nata nell’ambito del progetto “Azzurro di Calabria 2026” – è sostenuta dal GAL Pesca “Calabria Jonica” e dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, nell’ambito delle azioni volte a promuovere e valorizzare le produzioni del territorio, la cultura del mare e le eccellenze enogastronomiche locali.

Cuore di “Luci sul Mare” sarà proprio il rapporto tra mare, territorio e gastronomia. Il cibo diventerà uno degli strumenti attraverso cui raccontare la Calabria e il suo patrimonio di produzioni e tradizioni, coinvolgendo gli operatori del settore in un percorso dedicato ai sapori del territorio.

Ma sarà una serata anche all’insegna dello sport e della musica. Il programma prevede infatti numerose attività sportive, iniziative di animazione e intrattenimento per bambini e famiglie, esibizioni musicali, street band, spettacoli di artisti di strada, mostre di artisti locali, presentazioni di libri e talk culturali.

A partire dalla sera, inoltre, il lungomare (dallo stabilimento Malibù all’Anapi) e le vie limitrofe (piazza Pola, via del Mare, via Nicea, via Bausan, via Amalfi, piazza Dogana) saranno animati con proposte musicali e momenti di intrattenimento, fino al gran finale rappresentato dal tuffo collettivo di mezzanotte, momento simbolico di una festa che avrà proprio il mare come protagonista.

“Luci sul Mare” nasce dunque con l’ambizione di diventare un appuntamento capace di raccontare Catanzaro attraverso il suo mare, mettendo in rete competenze, professionalità e passioni e creando un’occasione di promozione del territorio che unisca divertimento, cultura, sport e valorizzazione delle eccellenze locali.

Una grande festa di fine estate per vivere il lungomare, scoprire le tante realtà che animano il territorio e, soprattutto, guardare al mare non soltanto come luogo di svago, ma come una risorsa da valorizzare, promuovere e trasformare in un elemento centrale dell’offerta turistica e identitaria della città.