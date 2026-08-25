“Sopra il foglio bianco si preparano al balzo lettere che possono mettersi male, un assedio di frasiche non lasceranno scampo” - Wisława Szymborska
HomeCalabriaCosenzaCerisano modello europeo di rigenerazione: il 4 settembre arriva il Parlamento UE
CalabriaCosenza

Cerisano modello europeo di rigenerazione: il 4 settembre arriva il Parlamento UE

Cento contro trentatré. Eccolo il divario tra i fondi Pnrr spesi da un borgo calabrese e la media nazionale della stessa misura: 100% contro 33%. A questi numeri, si legano le oltre 31mila presenze registrate dal Festival delle Serre, manifestazione culturale giunta alla 32ª edizione e ormai appuntamento fisso dell’estate calabrese. I 60 crediti del Master di II livello organizzato in collaborazione con l’Università della Calabria. Il Polo tecnologico per la musica e l’audiovisivo inaugurato nello storico Palazzo Sersale con il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza (già frequentato da studenti arrivati da tutta Italia). Oltre 100 tecnici locali coinvolti e nuove attività commerciali – ristorante, B&B, agenzia di servizi – sorte nel centro storico. Tutto questo ha trasformato Cerisano in un caso studio. E il 4 settembre prossimo, il gruppo The Left del Parlamento Europeo terrà qui un dibattito sul futuro delle periferie.

Il progetto che ha reso possibile questa rinascita si chiama «Cerisano Factory – Borgo Swing» (Investimento 2.1, Missione 1, Componente 3, Linea B), finanziato dal ministero della Cultura e sostenuto da Next Generation EU. Il Comune ha completato spesa e rendicontazione entro il 30 giugno 2026, chiudendo in perfetto “orario”. In due anni, il piano ha costruito una rete di collaborazioni che hanno ridisegnato il profilo culturale, formativo ed economico del borgo.

 

I pilastri della rinascita

L’iniziativa più rilevante è l’apertura del Polo tecnologico e di ricerca per la musica e l’audiovisivo, realizzato con il Conservatorio di Cosenza. Dall’anno accademico 2025/2026 ha attivato a Palazzo Sersale i corsi di studio in Musica applicata, Musica elettronica e Tecnico del suono. Con l’Università della Calabria è partito un Master di II livello in Organizzazione, Leadership e Gestione delle Risorse Umane. 60 CFU, 1.500 ore di formazione, un comitato d’indirizzo composto da Confindustria, Confcooperative, Deloitte, Forum PA e Ordine dei Consulenti del Lavoro. Quindi, la Desf Summer School (giunta alla III edizione), il corso «Percorsi del Contemporaneo» e l’Astro Summer Camp con il Dipartimento di Fisica.

La Scuola di Formazione Politica, promossa con Asprom, ha portato a Cerisano docenti del calibro di Nadia Urbinati (Columbia University), Gherardo Colombo, Umberto Gentiloni Silveri (Università Sapienza di Roma), monsignor Francesco Savino (vicepresidente Cei), l’ambasciatore Marco Carnelos, Marco Follini, lo storico Miguel Gotor, Pasquale Tridico e Piero Ignazi, con corsisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Il Festival delle Serre, nelle edizioni 2024 e 2025 e nell’anteprima di giugno 2026, ha totalizzato oltre 31mila presenze e coinvolto più di 240 artisti. La sola edizione 2025 ha generato oltre 450 tra articoli e servizi giornalistici e raggiunto 890mila visualizzazioni dei contenuti digitali. Con l’Icsaic è stato avviato il progetto dedicato all’artista Michel Fingesten, con la prima edizione del concorso artistico per le scuole e la creazione del museo a Palazzo Sersale.

La presenza stabile di studenti, docenti e ricercatori ha generato domanda di servizi e stimolato l’apertura di nuove attività: nel centro storico di Cerisano sono nati nuovi B&B e strutture ricettive, è stato aperto un ristorante, è stata avviata un’agenzia di servizi. Nel triennio di progetto sono stati coinvolti oltre 100 tecnici e operatori culturali, attivando una filiera di imprese creative, professionisti e fornitori locali.

 

Così si rigenera un borgo

«I fondi europei hanno prodotto economia reale e hanno consentito a Cerisano di costruire un percorso di crescita fondato sulla cultura, sulla ricerca, sulla formazione e sulla capacità di attrarre nuovi investimenti – dichiara il sindaco del borgo cosentino Lucio Di Gioia. Palazzo Sersale oggi ospita un conservatorio, un polo di ricerca, un museo. Nel paese sono nate attività commerciali che due anni fa non c’erano. Abbiamo portato a Cerisano l’università, la ricerca, percorsi di formazione politica di livello nazionale e iniziative capaci di richiamare pubblico da tutta la Calabria e anche da fuori regione. Il territorio ha risposto con investimenti privati, nuova imprenditorialità e una presenza crescente di studenti e visitatori.  È il risultato di una strategia precisa, fondata su alleanze istituzionali solide e su una capacità amministrativa che ha permesso di spendere tutto e rendicontare nei tempi. Che il Parlamento Europeo abbia scelto Cerisano per discutere del ruolo delle periferie nella crescita dell’Unione è un fatto che ci conferma la validità del percorso. Questo modello può essere replicato in altri borghi italiani. Ringrazio i cittadini di Cerisano e tutti i partner istituzionali e accademici che ci hanno accompagnato».

Il progetto si inserisce nel Piano Nazionale Borghi, investimento da oltre un miliardo di euro del Pnrr dedicato alla rigenerazione dei piccoli centri storici. La Linea B, cui appartiene Cerisano, ha finanziato 294 borghi con una dotazione di 580 milioni di euro.

Articolo PrecedenteSan Giovanni in Fiore, l’opposizione: “Pronti ad approvare il rendiconto”. Il centrodestra contesta i conti di Barile
Articolo SuccessivoSalute degli occhi in estate, prevenzione e screening gratuiti: l’iniziativa di UICI Calabria e Iapb a Rende
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Reggina, preso Sulayman Jallow dalla Vis Pesaro. Sempre in stand-by Comi e Patierno

Salute degli occhi in estate, prevenzione e screening gratuiti: l’iniziativa di UICI Calabria e Iapb a Rende

San Giovanni in Fiore, l’opposizione: “Pronti ad approvare il rendiconto”. Il centrodestra contesta i conti di Barile

Africo e Catanzaro Primavera insieme per “Sport e Legalità”

“Luci sul Mare”, il 27 agosto una grande festa sul lungomare di Catanzaro per valorizzare la risorsa mare

Juninho Clemente e Alex Da Silva convocati dal Brasile per la Coppa del Mondo: festa in casa Reggio BiC

Il Pd metropolitano: “Cannizzaro vuol riscrivere la storia ad ogni conferenza stampa, ma i reggini hanno buona memoria”

Asili nido comunali, l’Amministrazione fa chiarezza: “Slittamento apertura legato ai tempi della procedura di gara. Ben venga la CUC di Lamezia Multiservizi Spa”

Festival Euromediterraneo Altomonte 2026. Un viaggio tra libri, musica e sapori dal 25 al 27 agosto

“Luce sui Parchi”: buona la prima a Locri

Visita di UNARMA presso gli uffici del Comando Legione Carabinieri Calabria, a Catanzaro

Cotronei (Kr), il 26 agosto i Sud Sound System per l’evento clou dell’estate

Visita istituzionale di Mons. Cesare Di Pietro all’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica

Anziana uccisa a Corigliano Rossano, un tentativo di strangolamento poi colpita con pietra

E’ tornata a Catanzaro bimba caduta dal balcone con mamma e fratellini

Presentato “Dalle Mura al Cielo – Storie Prelibate”, in programma 28 e 29 agosto a Belvedere Marittimo

Denis Nesci inaugura a Lamezia Terme la nuova sede politica: “Uno spazio aperto per avvicinare Calabria, territori ed Europa”

Sanità e Servizi a Reggio Calabria: Doppio successo in unità sindacale confederale per i cambi d’appalto al GOM ed all’ASP

Suppletive, Casa Riformista – Italia Viva: “Pieno sostegno alla candidatura del dott. Frank Benedetto”

10° Concorso Miglior rosato del Mediterraneo: la seconda selezione premia la Calabria del biologico

Campana e Pignataro (Alleanza Verdi Sinistra): “Forza Italia, un partito feudale che scopre l’estremismo solo quando gli fa concorrenza”

Ziello (FnV): “Cannizzaro attacca Vannacci dopo aver pregato per suo sostegno a Reggio”

Cadi Anticendi Futura, Sylvio Rocha: “Entusiasmo e materiale, qui c’è tutto per crescere”

Mandatoriccio: vomito, diarrea e febbre alta per 25 bambini dopo giornata al mare

Beach Volley Calabria Tour, ecco i campioni regionali

Caduta ultraleggero, Falsetta (UAC): “Cordoglio alle famiglie delle vittime e ringraziamento alle Istituzioni”

AirBadminton 2026: Tycke Sport a Caccia del Titolo Nazionale a Palermo

Reggina, rinforzo top per l’attacco: c’è il “sì” di Lamin Jallow

Catanzaro: modifiche alla viabilità e alla sosta in Piazza del Rosario e Via Mottola D’Amato dal 26 al 28 agosto

Bando “Una casa per tutti” a Catanzaro: apertura straordinaria degli sportelli comunali per presentare la documentazione

Grande attesa per l’anteprima del Festival d’Autunno: settembre con le Ebbanesis e il tributo a Marilyn e Bacharach

“La Leggenda degli Zingari” e “Karatime 2.0”, venerdì 28 in Villa Comunale a Siderno una serata di cultura, musica e amore per il territorio

Reggio: il 27 agosto incontro con il prof. Carroccio sul tema “Chiare fresche ma non più potenti…”/Le divinità acquatiche protettrici nelle monete di Reggio,...

Catanzaro: modifiche alla viabilità in Via Alessandro Turco per lavori di bitumatura

Successo per la nona edizione di Amantea Comics – WHO RUN THE WORLD?

Bando di Agenda Urbana per gli aiuti alle imprese: prorogato al 15 settembre il termine per la presentazione delle domande di partecipazione

Convitto Nazionale “B. Telesio”, consegnati i lavori per il grande intervento di recupero e rifunzionalizzazione

A Soverato arriva anche il Magna Graecia Experience: cinque serate per raccontare i grandi maestri del cinema italiano

Parco e Museo Archeologico della Sibaritide: la stagione si chiude con la Festa di Fine Estate e il Vinitaly Bonus Track

Rete dei Talenti calabresi per la Sanità, adesioni verso quota 500

Grande attesa per l’anteprima del Festival d’Autunno: settembre con le Ebbanesis e il tributo a Marilyn e Bacharach

Catanzaro, Il sindaco Nicola Fiorita ha conferito la cittadinanza italiana a una cittadina di origine rumena

Reggio BiC, pubblicato il calendario della Serie A FIPIC 2026/27: esordio al PalaCalafiore contro Dinamo Lab

Autostazione Cosenza, Di Tillo (SIC): “Più tutele e sicurezza per chi opera sul territorio in contesti difficili”

Tridico: “Il Sud corre e la Calabria vincente raccontata da Gallo resta indietro tra propaganda e dati parziali”

Controlli dei Carabinieri a Taurianova, 23 denunce e numerose violazioni accertate

MArRC Campus, al Museo Archeologico di Reggio Calabria due settimane di storia, creatività e scoperta per i bambini

Suppletive, il centrosinistra di Siderno sostiene Frank Benedetto: “Una candidatura unitaria e radicata nel territorio”

Amministrative, il centrodestra di Cosenza avvia il percorso verso il voto: “Costruire un’alternativa forte e unita”

Crescita, welfare e diritti: a Montalto Uffugo un nuovo appuntamento di POL.I.S. con Pasquale Tridico

Provincia di Vibo Valentia e Guardia di Finanza: la cultura della legalità passa anche dalla sicurezza in mare

Reggio Calabria, al Chiostro della Chiesa degli Artisti la presentazione di “Deserto” di Antonio Zavettieri

San Ferdinando (RC), il sindaco Gaetano plaude a Occhiuto: “Argine all’ultradestra e garante dei diritti”

Suppletive Reggio Calabria, venerdì la presentazione della candidatura di Giannetta con Futuro Nazionale

Premio Sant’Ilario 2026, talento e impegno per raccontare il valore della Locride

Incendi boschivi, l’Ordine degli Agronomi e Forestali di Reggio Calabria: “Non basta intervenire, bisogna prevenire”

WWF, torna l’appuntamento al Pantano di Saline tra birdwatching, ambiente e futuro della costa jonica

Poste Italiane: le cartoline tornano a raccontare il borgo di Gerace

Polizia di Stato: al via la campagna nazionale per la sicurezza stradale “questa sera guido io” nelle località del divertimento

Parco Romani a Catanzaro, Costa incalza Occhiuto: “Dimostri di essere davvero uomo del fare”

Da Melito Porto Salvo ad Avellino, il musical che unisce: 50 artisti per un messaggio di pace e inclusione

In Sila rivive Grazia Deledda: Hyle Book Festival porta in scena Canne al vento

Grotteria (RC), Stefano Vaccari presenta il libro “Non è un gioco, è azzardo”

Calici sotto le Stelle 2026: grande successo per la XVII edizione a Cirella

Grande successo al MUZÉ per la presentazione del Dizionario Arbëresh dell’Arbëria Crotonese

pprovazione Piano spiaggia Comune di Cassano All’Ionio, Pesce: “Un punto di partenza per costruire il futuro turistico del territorio”

Il sogno di Jacob arriva su Rai 5 e RaiPlay: il docufilm di Luigi Simone Veneziano dedicato a Nik Spatari e al MUSABA

Scirubetta, Reggio Calabria accoglie maestri gelatieri da tutto il mondo: da Giappone e Stati Uniti per l’edizione 2026

Coldiretti Calabria: “Se scegli l’Italia, anche il grano deve essere italiano”

Marina Baldi aprirà la seconda serata del Festival del Pensiero Cristallino

Claudio Martelli a Santa Caterina dello Ionio racconta Falcone: memoria, istituzioni e lotta alla mafia

Palmi e Marocco rafforzano il dialogo: nuove prospettive di collaborazione tra istituzioni e territori

PRC e GC CALABRIA aderiscono a petizione popolare contro autonomia differenziata

Missione Ionio, il Festival “E io ci sto!” porta cinema, scienza e tutela ambientale a Capocolonna

Festival dell’Effimero, una notte da ricordare: Chiara Morelli incanta Celico

Malore sul sentiero del Monte Palanuda: escursionista soccorso in elicottero

World of Warcraft e la longevità dei mondi virtuali: perché Azeroth funziona ancora

Il Gioco d’Azzardo in Italia: Legalizzazione, Nuove Licenze ADM e Prospettive del Mercato

La Parata Storica è tornata a Tropea

Verso la XVIII edizione di TaranTarsia

Ultraleggero caduto, vittime morte per l’impatto col suolo

Crotone, una piazza piena per dare voce ai giovani, successo per “Note sul Mare” conCamilWay

Rissa all’autostazione di Cosenza: un ferito grave

La Villa romana di Casignana ospita quattro appuntamenti con il grande teatro a cura del Centro Teatrale Meridionale

Puliservice Volley Reggio Calabria, colpo in attacco: arriva la giovane promessa Rebecca Orecchio

A Siderno la quinta edizione del concorso di pittura estemporanea “La figura femminile nell’arte di Correale”

Scemenza artificiale (e ripudio della natura)

“Come una seconda pelle – Sila Edition”: la storia del Catanzaro in mostra a Villaggio Mancuso

Tonno Callipo Femminile: parte l’avventura in serie A3

Crotone, la Procura detta la linea nel contrasto all’abusivismo edilizio, ad agosto controlli e sequestri della Polizia Locale

Armonie della Magna Graecia: “Il Pianoforte classico-romantico” con Emilio Aversano, venerdì 28 agosto, Tropea

Cade da impalcatura, grave operaio nel Catanzarese

Estate a Casa Berto dà il via al secondo tempo: un autore, quattro linguaggi. Una scrittura che continua ad incidere

Antonella Famà presenta a Palmi “A caccia di eclissi”: attraversare le fragilità per ritrovare la luce

Sanità nelle aree interne, Bruno (Tridico Presidente) interroga la Giunta: “Piano urgente per l’ospedale di Serra San Bruno”

Cutro, una ferita ancora aperta: a Cerzeto una giornata di memoria, verità e resistenza civile

Tridico: “Finito il concerto la saracinesca si abbassa: vogliamo una Calabria normale, non uno spot”

Nuovo vicario alla Prefettura di Vibo Valentia: Giuseppe Di Martino assume l’incarico

Il confronto che Reggio Calabria non ha mai avuto. Claudio Cordova e Paolo Romeo il 26 agosto sui temi di “I padroni della ‘ndrangheta”

I Pooh hanno chiuso in bellezza il Roccella Summer Festival, gli organizzatori: «È stata un’edizione senza precedenti»

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook