Reggina, preso Sulayman Jallow dalla Vis Pesaro. Sempre in stand-by Comi e Patierno

Doveroso rettificare la notizia pubblicata nel pomeriggio, circa l’attaccante che la Reggina ha ormai preso. Non si tratta di Lamin Jallow del Trapani, bensì di Sulayman Jallow dalla Vis Pesaro. Tutt’altra carriera e tutt’altri numeri, ma pur sempre un calciatore che proviene dalla Serie C e che ha vinto un campionato in D col Montevarchi.

Sulayman Jallow è a tutti gli effetti una punta centrale. Il suo arrivo non esclude affatto quello di uno tra Gianmario Comi e Kikko Patierno, per i quali la Reggina ha ormai deciso di attendere fino all’ultimo che si creino le condizioni ritenute giuste. Jallow dovrebbe essere già a Reggio e venerdì 28 agosto salirà sul palco dell’Arena “Ciccio Franco” per la presentazione.

p.f.