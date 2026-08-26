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Lavori in via Ferdinandea. Serò: “Al via la realizzazione della nuova rotatoria a servizio del liceo Siciliani. Più sicurezza e viabilità per il quartiere Siano”

Nota del consigliere comunaleRaffaele Serò
 
​Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio di via Ferdinandea, un’opera fondamentale per garantire un accesso sicuro ed efficiente alla nuova sede del Liceo Scientifico “L. Siciliani”, che aprirà le sue porte a settembre nel quartiere Siano.
​Si tratta di un intervento strategico per l’intera comunità; la nuova conformazione della viabilità, infatti, è stata studiata nei dettagli per rispondere alle esigenze di un migliaio di studenti, oltre che dei docenti e del personale scolastico. Nello specifico, la struttura garantirà un’area di sosta dedicata ai pullman, permettendo ai ragazzi di scendere dai mezzi e di attraversare la sede stradale in totale sicurezza. Questo cantiere rappresenta un volano concreto di sviluppo per il quartiere Siano e dimostra l’attenzione verso la tutela dei nostri giovani.
Un grazie doveroso va dunque alla Provincia di Catanzaro, nella persona del presidente e all’ufficio tecnico, al Comune di Catanzaro, con il sindaco, gli assessori e i tecnici comunali, e non da ultima alla ditta esecutrice dei lavori per la professionalità e la tempestività con cui sta operando sul campo.
​Quando le Istituzioni lavorano in sinergia e fanno squadra con le imprese del territorio, i risultati arrivano concretamente e nei tempi previsti. Proseguiamo su questa strada per consegnare ai cittadini una Catanzaro sempre più moderna, efficiente e a misura di studente.
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