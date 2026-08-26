Domani a Bisignano la quarta tappa del Festival delle Migrazioni

Domani 27 agosto, la XV edizione del Festival delle Migrazioni 2026 riprende con la quarta tappa a Bisignano (CS).

Alle ore 18:30, presso l’Anfiteatro della Filanda si terrà l’incontro “Migranti e Repressioni nelle Attuali Cybercrazie“, con interventi di Renato Curcio, autore ed editore della casa editrice “Sensibili alle foglie”; Maurizio Alfano ricercatore e attivista; mentre Claudio Dionesalvi, giornalista e attivista, modererà il dibattito.

Successivamente Francesco Fucile, sindaco di Bisignano, e Daniele Parise, coordinatore del progetto SAI di Bisignano, presenteranno i saluti istituzionali.

Nell’ultima parte della serata ci sarà la presentazione del libro Sono un Arbëresh con l’autore Francesco Donnici, ricercatore e giornalista, Giovanni Manoccio, protagonista del libro e Presidente dell’Associazione Don Vincenzo Matrangolo, Mons. Francesco Savino, Presidente CEI e Pasquale Testa, editore del libro e Presidente IOD. Modera l’incontro la giornalista Chiara Fazio del Fatto Quotidiano.

Dopo la cena sociale, prevista alle 21: 30 in Piazza Viale Roma, ci sarà uno dei momenti più attesi della serata: il concerto della band salentina Sud Sound System, in tour per celebrare i 35 anni di carriera.