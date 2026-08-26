Il 27 agosto Nicola Zingaretti a Gioia Tauro per presentare il manifesto “Un nuovo domani”

«Il diritto a restare può diventare una concreta proposta di sviluppo». Nicola Zingaretti presenta così “Un nuovo domani”, il manifesto promosso da una nuova generazione del Pd per il futuro della Piana di Gioia Tauro e del Meridione.

Di seguito una dichiarazione di Nicola Zingaretti che spiega il senso dell’incontro.

“Il diritto a restare nella propria terra può essere una giusta rivendicazione, un incitamento , una legge ma può anche diventare una proposta di sviluppo. Questo il senso del manifesto per lo sviluppo ” un nuovo domani ” che una nuova generazione del Pd calabrese mette in campo per la piana di Gioia Tauro.

Giovani che amano la propria terra, molti emigrati per studiare o lavorare in altri luoghi d’Italia e d’Europa ma che forti di questa cultura, formazione non vogliono arrendersi e chiamano a raccolta una comunità.

E’ un modo di indicare un altro futuro possibile, concreto.

E’ un modo serio di ricostruire il Partito Democratico , non sul potere , i posti , le correnti, il consociativismo, ma sulle idee . Idee che per ridare speranza , essere utili e dare all’aggregazione e al partito un senso .

La Costituzione non va solo difesa, va attuata nelle sue sfide. Il lavoro, lo sviluppo la libertà , l’ambizione all’uguaglianza e alla giustizia.

Oggi non è così e se lasciamo tutto al libero mercato e alle consorterie non lo sarà mai.

Ecco il perché del manifesto, il perché di un nuovo inizio per la battaglia politica e la ricostruzione di una comunità politica”.