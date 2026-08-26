West Nile, il Comune di Catanzaro rafforza le attività di prevenzione: programmati nuovi interventi di disinfestazione

Il Comune di Catanzaro prosegue e rafforza le attività di prevenzione e contrasto alla proliferazione delle zanzare, programmando un nuovo ciclo di interventi di disinfestazione sul territorio comunale. Gli interventi si inseriscono nel programma di prevenzione già avviato dall’Amministrazione fin dall’inizio della stagione e proseguito nei mesi estivi con trattamenti periodici sul territorio. La nuova programmazione tiene conto anche delle recenti indicazioni trasmesse dall’Azienda Sanitaria Provinciale in relazione alla circolazione del West Nile Virus nel territorio provinciale.

Gli interventi saranno effettuati nelle ore notturne secondo il seguente calendario:

Martedì 1 settembre (notte tra il 31 agosto e 1 settembre) – ZONA SUD

Giovedì 3 settembre (notte tra il 2 e 3 settembre) – ZONA NORD

Venerdì 4 settembre (notte tra il 3 e 4 settembre) – ZONA EST

Lunedì 7 settembre (notte tra il 6 e 7 settembre) – ZONA OVEST

Martedì 8 settembre (notte tra il 7 e 8 settembre)- ZONA CENTRO

La nuova programmazione fa seguito alle comunicazioni dell’ASP di Catanzaro che, alla luce dell’attuale situazione epidemiologica provinciale, ha invitato i Comuni a intensificare le azioni di prevenzione e controllo del vettore, con particolare attenzione alle aree a maggiore densità abitativa, alle zone costiere e ai luoghi caratterizzati dalla possibile presenza di ristagni d’acqua.

«Fin dall’inizio della stagione abbiamo programmato ed effettuato interventi preventivi di disinfestazione e continueremo a farlo con continuità – sottolinea l’assessora all’Ambiente Irene Colosimo –. Alla luce delle recenti indicazioni dell’ASP abbiamo ritenuto opportuno rafforzare ulteriormente la programmazione, mantenendo un approccio improntato alla prevenzione e al costante raccordo con le autorità sanitarie. L’obiettivo è intervenire per tempo e con regolarità, accompagnando l’azione del Comune con una corretta informazione alla cittadinanza».

Accanto agli interventi effettuati dall’Amministrazione è importante anche la collaborazione dei cittadini. Tra le principali raccomandazioni vi è quella di evitare la formazione di ristagni d’acqua, anche di piccole dimensioni, in sottovasi, secchi, contenitori e altri recipienti all’aperto, che possono favorire la proliferazione delle larve.

Per ciascuna giornata di intervento saranno comunicate attraverso i canali istituzionali del Comune le aree interessate e le precauzioni da adottare durante le operazioni.