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Tonno Callipo e Lory Volley Pizzo insieme per i giovani: nasce una nuova sinergia per far crescere la pallavolo

C’era una bella atmosfera ieri nell’elegante ed accogliente Sala Consiliare del Comune di Pizzo: a fare gli onori di casa il Sindaco Sergio Pititto, che ha tenuto a battesimo un Progetto lungimirante. Due società, Tonno Callipo e Lory Volley Pizzo che hanno fatto della crescita dei giovani, ragazzi e ragazze, la loro mission principale, si sono unite in una partnership giovanile, cercando di fare quello che, sovente, la società in senso lato di oggi, ma non solo oggi, non sa fare ovvero sinergia, collaborazione, visione di obiettivi comuni rivolti al territorio. Così le idee ed i progetti di tanti mesi di lavoro e confronto sono stati illustrati dal Presidente della  Lory Volley Pizzo, Francesco Sarlo, dal vice presidente della Tonno Callipo, Filippo Maria Callipo, dal Responsabile del settore giovanile della Tonno Callipo, Tonino Chirumbolo assieme all’omologo della Lory Volley Pizzo, Saverio Amerato. Le conclusioni sono state con impeccabile lucidità del sindaco di Pizzo, Pititto.

“Dall’estate 2021 nasce la Lory Volley Pizzo – inizia il suo presidente Francesco Sarlo – ed oltre a tanto Sociale e tante medaglie nei cuori di tutti i componenti di questa meravigliosa realtà, la nostra è stata ed è una storia anche di successi in campo. Un percorso abbastanza veloce ed oggi ci troviamo con una squadra femminile in B2 ed una di Serie C grazie anche al lavoro coordinato di mister Saverio Amerato per tutto il settore giovanile. Tanti successi, le prime convocazioni nel Club Italia del Sud e stage della Nazionale Italiana Juniores per i nostri giovani. Insomma un modello tecnico vincente e dal gran potenziale. Ce lo hanno riconosciuto anche una serie di grandi Club nazionali, tra i più blasonati d’Italia e ricevendo anche molti inviti a collaborare con loro. Ma abbiamo pensato che il nostro primo interlocutore dovesse essere la Società Tonno Callipo. Una storia importante fatta di 33 anni di storia blasonata, quella del Presidentissimo Pippo Callipo, un progetto vincente in forte espansione con Serie A3 maschile e femminile. E poi la scoperta da parte mia del giovane ma già affermato imprenditore Filippo Maria Callipo. Già in passato vi erano stati tentativi di collaborazione tra i due Club ma forse i tempi non erano maturi da parte nostra. Ora invece sì, questo progetto nasce da una condivisione di diversi aspetti identitari, valoriali e di visione con la Tonno Callipo. Ciò significherà alzare la qualità del nostro lavoro, riuscendo a garantire alle nostre atlete scenari futuri più ambiziosi pur rimanendo radicati nel nostro bellissimo territorio.  L’obiettivo dei gruppi condivisi non sarà quello di selezionare ma di contaminare, e quindi far crescere l’intero movimento. Una giovane atleta ha necessità di sentirsi sicura, giocare tanto e sbagliare senza alcuna paura. Ha altresì necessità, per una crescita tecnico-tattica-pallavolistica di ritrovarsi in un ambiente più esigente, più tecnico, più sfidante. Per questo concetto prettamente pratico riteniamo che questa nuova collaborazione sia la strategia giusta al momento giusto per la crescita dei settori giovanili di entrambi i Club. Fondamentali per il successo del progetto saranno, come al solito, le famiglie: sarà necessario il loro solito prezioso supporto”.

Altrettanto entusiasta Filippo Maria Callipo, vice presidente della Tonno Callipo che dopo aver portato i saluti e gli auguri per il nuovo Progetto da parte del Presidente Pippo Callipo, ha esordito:  “Vorrei iniziare con alcune parole con cui abbiamo finito la nostra ultima riunione, quando ci siamo stretti simbolicamente la mano ed abbiamo deciso di iniziare questo Progetto. Il vostro motto è ‘chi dona vince sempre’, da oggi aggiungiamo chi collabora vince sempre! Ciò perché in un territorio dove la collaborazione, il fare rete e creare sinergie sono ahimè scarsi, questo è un momento storico. Due realtà non solo pallavolistiche, ma due comunità di persone che si mettono insieme con un bellissimo obiettivo, ritengo che già questa unione sia simbolo di vittoria. Sicuramente questo è solo l’inizio: ci aspetta un lungo percorso, tante battaglie insieme e momenti belli, anche qualcuno difficile da affrontare come tutti i percorsi. Però ribadisco insieme si è più forti ed è questo il senso di questa collaborazione. Ci sono stati diversi mesi di lavoro per trovare i giusti equilibri, perché comunque unire due realtà non è semplice, ognuno con propri valori che sì possono essere condivisi ma poi ci sono le sfaccettature. Queste insieme a Francesco Sarlo siamo riusciti a limarle e ad unirci in questo percorso”. Filippo Callipo riprende una parola molto significativa utilizzata dal collega Sarlo: contaminazione… “Un percorso che – concorda Filippo – porterà i giovani delle due realtà a contaminarsi, mi sembra un bellissimo termine usato da Francesco Sarlo, e questo vale anche per i nostri tecnici. Tutto ciò ci porterà ad un miglioramento congiunto. Il progetto nasce da lontano, che alla fine abbiamo concretizzato quando ci siamo seduti assieme con Francesco Sarlo, ciò che ci era mancato ed è stata la chiave vincente. Tutti i ragazzi avranno una marcia in più e sia chiaro che nessuno rimarrà indietro, perché da sempre i nostri valori così come per la Lory Volley, sono quelli di pensare a tutti. Il nostro primario obiettivo è quello di far crescere i giovani del nostro territorio. Il momento è davvero importante: io ci credo, sarà un lungo percorso, con soddisfazioni, che mi sento di suggellare oggi con un dettaglio aggiuntivo – silenzio in sala e suspense – ovvero una sponsorizzazione al settore giovanile alla Lory Volley Pizzo, per far vedere che noi ci crediamo e siamo con voi ed insieme ci aspetta un bel futuro”. Applausi convinti da tutti!

Qui interviene nuovamente Francesco Sarlo alquanto commosso e sottolinea: “Ringraziamento dovuto per questa sorpresa: cercheremo di reinvestire il tutto nel settore giovanile e dico che ciò ci fa onore, e vogliamo ringraziare Filippo ed il Presidentissimo Pippo Callipo perché tutto ciò dimostra quanto voi tutti crediate in noi”.

Parola quindi a Tonino Chirumbolo, Responsabile del settore giovanile della Tonno Callipo per illustrare il progetto sul piano tecnico: “Con Saverio Amerato abbiamo lavorato oltre dieci anni assieme, ma anche con Davide Monopoli allenatore del Pizzo di B2, che ho coinvolto come selezionatore regionale quando ero Responsabile del Centro di Qualificazione Regionale. Sovente ci siamo trovati a parlare avendo le stesse idee e stimolandoci a fare qualcosa assieme. Un sogno che c’è sempre stato ed ora, avendo la fortuna di due presidenti di larghe vedute, ci troviamo a festeggiare un momento così bello. Un progetto così, nasce solitamente sempre per creare l’esigenza di un risultato, che può essere una finale provinciale, regionale, nazionale. Questo – sottolinea Chirumbolo – non è l’obiettivo di questa sinergia con Pizzo: piuttosto è creare una sorta di rete in cui accogliere tutti i talenti, più o meno brillanti di questo territorio. Poi occorre creare una struttura dal punto di vista tecnico che faccia sì che ogni ragazzo/ragazza di quella rete abbia i mezzi migliori per crescere individualmente, al di là della squadra. Sarà importante il confronto tra tutti i tecnici, in modo da scambiarsi idee e metodologie, creando un vero e proprio sistema per far crescere i ragazzi nel miglior modo possibile. Tutto ciò di conseguenza accrescerà la qualità dell’intero territorio perché se prima eravamo due società distinte e separate, ora diventiamo – sia sul piano dell’organizzazione che su quello prettamente geografico – un’entità ancora più grande. E questo ha un senso, poiché un conto è unire due realtà lontane di province diverse, difficilmente realizzabile anche a livello di allenamenti, altro discorso è fare rete nello stesso comprensorio perché la forza è la vicinanza dei territori. Magari i risultati non arriveranno subito, ma l’idea deve essere quella: creare il sistema annettendo realtà vicine a noi, e ritengo che i risultati gradualmente arriveranno”.

Chiude un sorridente ed entusiasta Sindaco Sergio Pititto: “Sono lieto di questo progetto e lo dico in maniera convinta – sottolinea – perché è da 33 anni che la Tonno Callipo sta facendo vivere momenti di protagonismo a questo territorio e non solo. Mentre dall’altra parte c’è una società sì giovane, qual è la Lory Volley, ma che è già ben strutturata. Quindi il mio orgoglio di sindaco è quello di vedere assieme oggi due grandi realtà, con strutture importanti e anni di esperienza. Specie se penso che Pippo Callipo, a cui vanno i saluti miei e della città, è stato lungimirante nel tempo a mantenere un livello di pallavolo, sia maschile che femminile, che ha tenuto unite due condizioni: il valore del territorio oltre a quello della solidarietà, ma soprattutto far crescere talenti nello sport. E per questo non posso dimenticare le soddisfazioni che ci ha regalato la Tonno Callipo Volley con tanti successi. In questo Progetto vedo qualcosa di importante e significativo: ovvero programmare qualcosa di importante partendo dai valori di solidarietà, e lo ha spiegato bene Tonino Chirumbolo nel suo intervento. Identificare la pallavolo in questo comprensorio significa ancora di più dare valore ai progetti. E noi abbiamo la necessità ma anche la voglia di partecipare a questi progetti, per dare l’opportunità di crescere ai tanti giovani anche attraverso gli impianti sportivi. Oggi – sottolinea il Sindaco rivolto ai due dirigenti – voi date un servizio alla comunità perché lo sport aggrega, fa crescere e fa vita sociale. Ed è quello che auspico, per cui ribadisco che questo tra le due società è un momento di protagonismo ed esaltazione dello sport. Un plauso va a tutte le famiglie che fanno tanti sacrifici, con la possibilità non solo di vedere i figli crescere ma anche di avere momenti di aggregazione. Faccio un ringraziamento sentito a nome della città perché questa unione ci fa sentire comunità. Perché significa avere cuore, testa e gambe. E per rispetto a tutto ciò noi dovremmo rendere ancora più fruibili le strutture per questi ragazzi: per questo – rivolto ancora ai due dirigenti sottolinea – oggi vi propongo l’utilizzo di tutte le strutture che ci sono sul territorio in funzione di questo progetto. Ed aggiungo che c’è l’opportunità di mettere a disposizione un terreno, un progetto ed insieme possiamo realizzare qualcosa di importante per questo territorio. Vedendo i giovani che sono in questa Sala penso a quello che possiamo costruire”. Applausi finali, con la consapevolezza di essere all’inizio di un grande progetto, che potrà poggiare anche su nuove strutture. Tutto ciò significa crescita del comprensorio vibonese e non solo, nel nome dei valori dello sport e della pallavolo!

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