Capo Vaticano (VV), due turisti bloccati sugli scogli salvati dai vigili del fuoco

Due turisti sono rimasti bloccati su un costone roccioso a causa del forte moto ondoso, nei pressi della Grotta del Palombaro a Capo Vaticano, nel territorio di Ricadi, nel Vibonese.

I due si trovavano lungo la costa quando le condizioni del mare sono improvvisamente peggiorate, impedendo loro di rientrare a riva. Per mettersi al riparo sono stati costretti a rimanere aggrappati a una formazione rocciosa.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa delle onde e della presenza di rocce in parte sommerse e in parte affioranti. Le condizioni del mare non hanno consentito alla motovedetta della Capitaneria di porto di effettuare direttamente il recupero.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco specializzati nel soccorso acquatico, supportati dagli operatori Saf (Soccorso speleo-alpino-fluviale). I soccorritori hanno raggiunto i due turisti a nuoto, utilizzando specifiche tecniche di intervento, e li hanno riportati in sicurezza sulla battigia.

Una volta fuori dall’acqua, i due sono stati accompagnati lungo un sentiero di fortuna fino a raggiungere la strada principale, concludendo così l’intervento senza ulteriori conseguenze.