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Suppletive, Imbalzano difende Roscioli: “Scelta oculata e coraggiosa, Reggio premierà il centrodestra”

“Il risibile polverone sollevato strumentalmente da sparuti soggetti politicamente interessati in ordine alla candidatura del responsabile nazionale amministrativo di FORZA ITALIA Fabio ROSCIOLI, ha assunto ormai toni stucchevoli, anche alla luce delle più che fondate e ampiamente condivisibili argomentazioni che molto chiaramente e lucidamente ha espresso il Sindaco on. Francesco Cannizzaro nell’incontro di ieri con la stampa. Sono certo che la città, esclusi i soliti mestatori di professione, comprenderà bene le motivazioni che hanno indotto il Governatore e soprattutto il Capo dell’Amministrazione comunale ad individuare, e solo per questo breve lasso di tempo che ci separa dalle elezioni politiche del 2027, un dirigente nazionale prestigioso come Fabio ROSCIOLI, che sarà prezioso nel supportare positivamente l’azione del Sindaco nei rapporti con tutto il Governo e nell’interesse superiore di Reggio”.

E’ quanto afferma Candeloro Imbalzano, dirigente di FORZA ITALIA e già più volte assessore comunale e consigliere regionale. 

“Chi volesse perseverare nel sollevare questioni di lana caprina, considerando che qualsiasi altro candidato avrebbe svolto in questi pochi mesi solo attività di rodaggio parlamentare , a parte le legittime ma insostenibili argomentazioni del candidato di centro-sinistra, sappia che non troverà che un modesto uditorio “, continua Candeloro Imbalzano. 

 ” Bene invece ha fatto l’on. Cannizzaro con il suo consueto pragmatismo legato al suo viscerale amore per la nostra città, a fare una scelta oculata e coraggiosa, frutto di una visione politico -amministrativa attenta soltanto agli obiettivi ed ai risultati, utili alla città”, continua Candeloro Imbalzano.

 “L’invito che facciamo ai pochi fautori di questa inverosimile strumentazione e’ di mettersi l’animo in pace, perché saranno i cittadini reggini e dell’intero collegio a travolgerli il 26 e 27 settembre con una valanga di voti che inevitabilmente si riverserà sul candidato della coalizione di centrodestra”, conclude Candeloro Imbalzano.

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