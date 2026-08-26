Psichiatria, l’allarme da Reggio Calabria: “Da 17 anni il sistema è bloccato, pazienti e operatori pagano il prezzo”

“Lavoro in psichiatria territoriale a Reggio Calabria. Di questi problemi scrivo e parlo pubblicamente da anni, in lettere aperte, comunicati, interventi che la stampa locale ha documentato uno dopo l’altro. Non è la prima volta che denuncio questa situazione, e non sarà l’ultima, perché la situazione, semplicemente, non cambia abbastanza in fretta da permettermi di smettere.

Una cronologia che parla da sola

La legge regionale che avrebbe dovuto regolare l’accreditamento delle strutture psichiatriche residenziali calabresi porta la data del 2008. Da allora sono passati diciassette anni. Nel 2015 un tavolo tecnico regionale traccia un percorso per completare l’accreditamento entro l’anno successivo: resta lettera morta. Sempre dal 2015, per una decisione mai adeguatamente motivata, i ricoveri nelle strutture psichiatriche della città metropolitana di Reggio Calabria vengono bloccati. Non sospesi per un’emergenza temporanea. Bloccati, e mai più sbloccati stabilmente, fino a oggi.

Nel settembre 2018 la Procura di Reggio Calabria apre un’inchiesta sull’anomala gestione della procedura di accreditamento. Un’indagine penale su come lo Stato, attraverso i suoi uffici regionali, gestisce l’accesso alle cure psichiatriche di chi ne ha diritto.

I numeri di chi resta senza cura

A ottobre 2024, lavoratori delle strutture psichiatriche e familiari dei pazienti si sono ritrovati in presidio davanti alla Prefettura di Reggio Calabria. Il dato che portavano non era un’impressione, era una cifra: oltre novecento pazienti psichiatrici calabresi costretti a ricevere assistenza fuori regione, con liste d’attesa interminabili nella nostra provincia. Un mese dopo, un comitato di familiari denunciava un piano che avrebbe portato alla chiusura di cinque strutture, con cento pazienti da trasferire a centinaia di chilometri di distanza, alcuni fino in Lombardia, conseguenza dei tagli imposti dal commissariamento sanitario regionale e da un piano di rientro da 270 milioni di euro. Lo scrivevo già a dicembre 2023: pazienti, famiglie e operatori restano imprigionati in un limbo che porta dritto al collasso dei servizi, allo spostamento dei pazienti chissà dove, e al licenziamento di cento persone che si occupano degli ultimi da oltre trent’anni. Due anni dopo, quel limbo è ancora lì.

Un caos che si ripete, non un’eccezione

A conferma che questo non è un problema archiviato nella storia, ancora in queste settimane emergono episodi che mostrano lo stesso schema: contratti di accreditamento finalmente ottenuti dopo anni di battaglie, che si scontrano subito con conflitti interni tra uffici della stessa azienda sanitaria, incapaci di stabilire chi debba autorizzare i pagamenti. Promesse di soluzioni rapide che non arrivano. Pretese di tornare ad applicare tariffe vecchie di oltre un decennio, molto più sfavorevoli di quelle appena firmate. Mensilità che restano non pagate per mesi. Non è la crisi di una singola realtà, è un meccanismo che si ripresenta ogni volta che una struttura riesce faticosamente a normalizzare la propria posizione, come se il