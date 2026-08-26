Scontro centrodestra-Futuro Nazionale a Lamezia, Amicarelli fuori dalla giunta. Il sindaco Murone: “Irreversibile rottura”

Il sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, ha revocato la delega assessorile a Donatella Amicarelli, esponente di Futuro nazionale e rappresentante dei vannacciani nella Giunta di centrodestra. La decisione, annunciata nei giorni scorsi, è stata formalizzata con un decreto che sancisce l’uscita dell’assessora dalla squadra di governo cittadino.

Amicarelli era stata nominata assessora alla fine di marzo e aveva ricevuto le deleghe ad Ambiente, parchi, agricoltura, riqualificazione delle periferie, manutenzione ordinaria e randagismo.

Alla base del provvedimento ci sono le posizioni assunte da Futuro nazionale e il progressivo allontanamento del movimento dalla maggioranza. Il sindaco ha richiamato le proprie «convinzioni politiche e morali di allontanare dalla maggioranza chi in questo momento è portatore di idee lontane dai principi di solidarietà e del rispetto dei diritti e dei principi fondamentali della persona».

Nel decreto si fa riferimento alle «diverse manifestazioni riportate dagli organi di stampa e dai social da parte del gruppo Futuro nazionale» che, secondo l’amministrazione, evidenzierebbero «una irreversibile rottura» con il Governo nazionale. Viene inoltre rilevato che il programma politico di Futuro nazionale sarebbe «inconciliabile con l’azione di governo del centrodestra e con i valori che animano la coalizione a sostegno dell’attuale sindaco del Comune di Lamezia Terme» e che tale contrasto sarebbe ormai diventato «insanabile».

In attesa della nomina di un nuovo assessore, le deleghe precedentemente assegnate ad Amicarelli resteranno nelle mani del sindaco. Il decreto stabilisce infatti che «fino alla nomina di nuovo assessore e comunque in attesa di ulteriore decisione» le relative attività politico-amministrative faranno capo direttamente al primo cittadino.

La maggioranza fa quadrato attorno a Murone

Dopo la revoca dell’assessora, arriva la presa di posizione congiunta dei gruppi consiliari di maggioranza Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati, che esprimono pieno sostegno al sindaco.

I gruppi ricordano la scelta dei consiglieri Cristiano e Villella e dell’assessora Amicarelli di aderire al progetto politico di Futuro nazionale, sottolineando che si tratta di «una precisa responsabilità politica nei confronti degli elettori che non hanno sostenuto i principi ed i valori di tale movimento e che non trovano in questi valori le linee guida dell’amministrazione Murone».

Da qui la condivisione della decisione del sindaco: «Concordiamo pienamente con il sindaco che ha ritenuto che tali principi non possono essere negoziati e che ha deciso di revocare la nomina dell’assessore Amicarelli in quanto espressione politica di Futuro nazionale».

La maggioranza respinge inoltre qualsiasi ipotesi di condizionamento dell’azione amministrativa. «Non permetteranno a nessuno di minacciare o intimidire l’amministrazione Murone e difenderanno i principi fondamentali del centrodestra italiano», affermano i capigruppo, ribadendo che la coalizione «resta salda e determinata a proseguire il percorso intrapreso».

L’obiettivo, sottolineano, resta quello di concentrarsi «esclusivamente sull’interesse della città e sul rispetto del programma elettorale», senza consentire che le scelte di chi si allontana dalla coalizione possano «rallentare o condizionare l’attività amministrativa».

La nota si chiude con una conferma netta del sostegno al primo cittadino: «Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati continueranno a garantire al sindaco Murone un sostegno pieno, leale e senza condizioni». La maggioranza, concludono, «c’è, è compatta e continuerà ad amministrare con il sindaco Mario Murone nell’esclusivo interesse di Lamezia Terme».