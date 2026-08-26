Recupero del ginnasio a Cosenza, Antoniozzi: “Una straordinaria occasione per rilanciare il centro storico”

“Mi congratulo con il presidente della provincia Biagio Faragalli per la bellissima notizia della ristrutturazione del ginnasio. Quindici milioni di euro per una struttura magnifica che ricorda il Partenone e che è un vanto culturale e architettonico. Sarebbe bello se il rettore Greco pensasse di dialogare con le istituzioni e avviasse un discorso per una facoltà nel centro storico. A Faragalli i miei complimenti. Il recupero del ginnasio è una fantastica notizia che si inserisce nel dibattito sul recupero del centro storico che è tra i più belli del Mezzogiorno. Greco potrebbe interloquire proprio con Provincia a Comune per un’occasione unica per il nostro territorio”.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi