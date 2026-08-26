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Finalissima Miss Italia Calabria 2026: il 28 agosto appuntamento nell’anfiteatro comunale di Trebisacce

Il conto alla rovescia è iniziato. Il momento più atteso è ormai alle porte. Venerdì 28 agosto, a partire dalle 20.30, l’anfiteatro comunale sul lungomare di Trebisacce farà da cornice alla finalissima di Miss Italia Calabria 2026. Sarà una serata sotto le stelle, il mare farà da sfondo e i riflettori saranno puntati sulle ragazze che, dopo mesi di selezioni, si contenderanno il titolo di Miss Calabria 2026. Il lungo viaggio, iniziato il 20 giugno a Mirto Crosia, giunge così al suo appuntamento conclusivo. Per le finaliste sarà l’ultima sfida, quella decisiva, con in palio non soltanto la corona regionale, ma anche l’opportunità di proseguire il cammino verso le finali nazionali di Miss Italia. Durante la serata verranno assegnati anche i titoli di Miss Social Calabria 2026, Miss Italia Chef Calabria 2026 e Miss Magna Graecia 2026. L’86ª edizione di Miss Italia, il concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia, porterà ancora una volta in primo piano il talento e i sogni di una nuova generazione di ragazze. La finalissima calabrese sarà anche un’occasione per raccontare la Regione attraverso le sue bellezze, la sua identità e le sue eccellenze. Sarà una notte costruita per stupire, emozionare e lasciare il segno.

A impreziosire l’appuntamento di Trebisacce sarà la presenza di ospiti di grande rilievo. Special guest della serata sarà Anna Safroncik, attrice di cinema, televisione e teatro, che proprio a Miss Italia ha mosso uno dei primi passi della sua carriera. Nel 1998 conquistò infatti la fascia di Miss Toscana, prima di approdare, nello stesso anno, sul grande schermo. Da quel momento è iniziato un percorso professionale ricco di esperienze. Tra cinema, fiction e teatro, Anna Safroncik ha preso parte a produzioni come “Metronotte”, accanto a Diego Abatantuono, e “C’era un cinese in coma” di Carlo Verdone, oltre a serie televisive di successo come Carabinieri, Don Matteo e Vento di Ponente. Sul palcoscenico ha inoltre interpretato Cleopatra nell’omonimo musical. La consacrazione presso il grande pubblico è arrivata nel 2004 con il personaggio di Anna Baldi in “CentoVetrine”, ruolo che le ha regalato grande popolarità e importanti riconoscimenti. La sua presenza a Trebisacce assume quindi un significato particolare: una ragazza che, proprio grazie a Miss Italia, ha trasformato un’esperienza sul palco in un percorso professionale di successo, torna oggi sullo stesso palco con il ruolo di ospite e protagonista dello spettacolo.

A scandire la serata con la sua musica e il suo spettacolare show sarà Andrea Casta, uno dei violinisti elettrici italiani più conosciuti a livello internazionale. Il suo spettacolare “The Space Violin-visual concert” lo ha portato sui palcoscenici di 32 Paesi, con circa 200 concerti ogni anno e milioni di spettatori. Nel corso della sua carriera ha suonato in alcuni degli appuntamenti più importanti dello spettacolo e dello sport: dal Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza alle gare di Coppa del Mondo di sci, passando per il Circo Massimo, dove ha aperto i concerti di Vasco Rossi, e per gli eventi internazionali di Cortina 2021 ed Expo Dubai 2020. Un successo che gli ha consentito di conquistare importanti riconoscimenti: il suo progetto musicale ha collezionato numerosi sold out e Andrea Casta ha conquistato il premio Best Performer ai Dance Music Awards nel 2018 e nel 2022.

Madrina della finalissima di Trebisacce sarà Katia Buchicchio, Miss Italia 2025. A impreziosire la finalissima di Miss Italia Calabria 2026 saranno anche le Miss Calabria delle edizioni precedenti, protagoniste di un emozionante ritorno sul palco che le ha viste vivere il proprio sogno. Sul palco di Trebisacce saliranno inoltre cinque personalità, alle quali sarà conferito il premio “#LaCalabriachevince”, un riconoscimento pensato per celebrare talento, impegno e professionalità.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli Fashion Agency ed esclusivisti regionali di Miss Italia, commentano con entusiasmo la finalissima di Miss Italia Calabria: «Siamo felici e orgogliosi di poter annunciare l’atteso appuntamento con la finalissima di Miss Italia Calabria, che quest’anno farà nuovamente tappa sul suggestivo lungomare di Trebisacce, dove verrà eletta Miss Calabria 2026. Sarà il momento conclusivo di un percorso intenso e ricco di emozioni, che ci ha visto attraversare la Calabria da nord a sud, portando il concorso nelle piazze e nei borghi della nostra splendida Regione. Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale di Trebisacce e al sindaco Francesco Mundo, per aver creduto in questo progetto e per aver contribuito alla realizzazione di una serata così importante. La nostra gratitudine va anche a tutti i partner che hanno scelto di affiancarci e sostenere l’organizzazione dell’evento, così come alle numerose amministrazioni comunali che hanno accolto con entusiasmo le diverse tappe del concorso. Per la finalissima abbiamo pensato a un appuntamento all’altezza delle aspettative, con una serata ricca di sorprese, un parterre di prestigio e ospiti speciali, per regalare al pubblico un momento di grande spettacolo e partecipazione. Non possiamo dimenticare chi, lontano dai riflettori, rende possibile tutto questo: la nostra squadra. A loro va un ringraziamento enorme per il lavoro, l’impegno e la professionalità dimostrati in ogni tappa. Sono loro l’anima di Miss Italia Calabria e una parte fondamentale di ogni nostro successo. Grazie alle testate giornalistiche e alle emittenti televisive che hanno raccontato il concorso durante tutto il suo percorso, dando voce alle protagoniste e valorizzando il territorio calabrese. Un grazie particolare ai nostri media partner: Jonica Radio Tv ed Esperia Tv. Ringraziamo i partner che hanno contribuito alla realizzazione della serata. Un grazie al pubblico e a chi ci ha seguito attraverso il web e i social, dimostrando grande partecipazione in ogni appuntamento. Infine, vogliamo rivolgere un grande in bocca al lupo alle finaliste, protagoniste di questo viaggio e capaci di distinguersi per eleganza, carattere e determinazione. Un grazie va anche alle loro famiglie, che le hanno accompagnate e sostenute durante tutto il percorso. Vi aspettiamo a Trebisacce per condividere insieme una grande festa».

Il sindaco di Trebisacce, Francesco Mundo, afferma con soddisfazione: «Accogliere nuovamente a Trebisacce la finalissima di Miss Calabria rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e, allo stesso tempo, una responsabilità che sentiamo profondamente. Parliamo di una manifestazione che consente di raccontare la bellezza in tutte le sue forme: la bellezza estetica, certamente, ma anche quella che nasce dall’identità di una terra, dalla sua cultura, dai suoi paesaggi, dalla sua storia e dalla capacità delle persone di rappresentarla con autenticità. Essere scelti ancora una volta come sede di un appuntamento di questo rilievo significa vedere riconosciuta la capacità di Trebisacce di accogliere eventi importanti. La rinnovata fiducia nei confronti della nostra città è un segnale che ci rende fieri, perché testimonia la bontà di un percorso costruito nel tempo e conferma il ruolo che Trebisacce può svolgere nella promozione dell’immagine della Calabria. Questa finalissima è una vetrina, un racconto, un’occasione per mettere insieme talento, eleganza, spettacolo e territorio. Ed è proprio questo aspetto che riteniamo particolarmente significativo. Ogni evento di qualità che arriva a Trebisacce diventa anche un’opportunità per mostrare chi siamo, per far conoscere i nostri luoghi, per sostenere il sistema dell’accoglienza e per rafforzare quel legame tra cultura, turismo e promozione territoriale che consideriamo strategico. Siamo quindi orgogliosi non solo di ospitare la finalissima di Miss Calabria 2026, ma di contribuire al prestigio di una manifestazione che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore e che porta con sé un racconto positivo della nostra Regione. Trebisacce vuole essere parte di questo racconto, con la propria identità, con il proprio paesaggio e con la capacità di accogliere cittadini, visitatori e protagonisti dell’evento in una città viva, aperta e consapevole del valore delle proprie risorse. È questo il senso con cui sosteniamo iniziative come questa: non limitarsi a fare da sfondo, ma diventare parte integrante di una narrazione che valorizza la Calabria, le sue eccellenze e la sua bellezza più autentica».

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