San Ferdinando (RC), l’ex tendopoli verso la bonifica. Il sindaco Gaetano: “Diventerà area per nuovi investimenti”

Focus al Comune di San Ferdinando tra il sindaco Gianluca Gaetano e Sergio Riitano, commissario straordinario ARSAI, per un confronto operativo con la firma del verbale per la bonifica del lotto che fino al mese scorso ha ospitato la tendopoli per migranti. L’incontro, tuttavia, ha assunto il carattere di una pianificazione di largo respiro, grazie alla disamina delle iniziative che Arsai ha in corso per attrarre investitori nelle zone industriali distribuite fra i Comuni di San Ferdinando, Gioia Tauro e Rosarno.

Si è preso atto che è pienamente rispettato il crononoprogramma per la bonifica dell’ex Tendppoli e la restituzione delle aree ad Arsai. Riitano, soddisfatto per l’esito positivo del sopralluogo, ha sottolineato come «quei terreni diventeranno presto aree di attrazione investimenti e sviluppo per San Ferdinando e la Calabria».

Gaetano e Riitano, poi, hanno approfondito le questioni relative alle opportunità straordinarie offerte dall’avviso pubblico di Arsai, che prevede l’investimento di 41.000.000 di euro per le aree industriali calabresi, con il sindaco sanferdinandese che ha sottolineato l’importanza della «scelta fatta dal presidente Occhiuto di mettere in pista per l’Agenzia una governance qualificata e competente dal punto di vista professionale che sta muovendosi col chiaro obiettivo di coinvolgere anche gli enti locali nei programmi di sviluppo regionale».

«Apprezzo molto la disponibilità del commissario Riitano a muoversi insieme a noi nella soluzione realistica dei problemi concreti – afferma il sindaco Gaetano – per dare nuovo vigore alla nostra area industriale migliorando la dotazione infrastrutturale e i servizi, senza però perdere la bussola dell’ambizione verso progetti strategici in linea con la vocazione del territorio per i servizi, l’agroalimentare, la blue economy e la visibilità internazionale. Da questo lavoro comune – conclude il sindaco Gaetano – traggo il convincimento che senza le sinergie istituzionali e il coinvolgimento forte delle comunità locali ogni ipotesi di sviluppo sia vana. Ancor più apprezzabile la dedizione e la capacità di lavoro di molte persone che oggi si occupano di rilanciare la Calabria, testimonianza del fatto che i risultati non cadono mai dal cielo ma sono sempre frutto di duro lavoro, di sacrifici e di impegno costante».