Nasce l’Accademia Pianistica – Officine Musicali Pitagora: un nuovo spazio dedicato alla Musica a Lamezia Terme

Apre ufficialmente i battenti l’Accademia Pianistica – Officine Musicali Pitagora, una nuova realtà didattica che punta a diventare un punto di riferimento per la formazione musicale del territorio. La sede, situata a Lamezia Terme (CZ) in Via Milite Ignoto n. 5, è pronta ad accogliere appassionati, studenti e futuri musicisti in ambienti accoglienti e pensati appositamente per l’apprendimento e la pratica dello strumento.

L’accademia nasce con l’obiettivo di offrire un percorso formativo completo e di alto livello. La proposta didattica si focalizza sul pianoforte a 360 gradi, spaziando dallo studio del pianoforte classico – ideale per chi vuole formarsi sulla tradizione, la tecnica e il grande repertorio – fino al pianoforte moderno, pensato per chi desidera esplorare generi come il jazz, il pop, il rock, l’improvvisazione e la musica contemporanea.

Il grande valore aggiunto della struttura è l’inclusione dei corsi di Musica d’Insieme. Questa attività permetterà agli allievi di uscire dalla dimensione puramente solistica dello studio pianistico per confrontarsi, dialogare e suonare insieme ad altri elementi, sviluppando l’ascolto reciproco, il senso del ritmo collettivo e l’interazione live, tappe fondamentali per la crescita artistica e umana di ogni musicista.

I corsi sono aperti a tutte le fasce d’età e a tutti i livelli: dai bambini che si avvicinano per la prima volta alla tastiera attraverso percorsi didattici dedicati, fino agli adulti e ai pianisti più esperti che desiderano perfezionarsi o prepararsi per esami e concorsi.

“Le Officine Musicali Pitagora non vogliono essere solo una scuola, ma un laboratorio d’arte vivo nel cuore di Lamezia”, spiegano i promotori del progetto. “Vogliamo che la precisione tecnica e la creatività si fondano. Con il pianoforte classico e moderno offriamo una base solida e versatile, mentre con la musica d’insieme diamo ai ragazzi la bellezza della condivisione e del fare squadra attraverso le note.”

Le iscrizioni per il nuovo anno accademico 2026/27 sono ufficialmente aperte. La struttura è pronta ad accogliere tutti coloro che desiderano scoprire l’offerta formativa.

Il primo incontro è completamente gratuito!

Per maggiori informazioni su corsi, orari e iscrizioni è possibile contattare la segreteria al numero d’infoline: 375 6163881.