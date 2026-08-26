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Fashion Night, grande successo a Reggio Calabria: moda, arte e musica protagoniste all’Arena dello Stretto

Grande partecipazione e tante emozioni per la sesta edizione della Fashion Night, l’evento che ha animato l’estate di Reggio Calabria trasformando l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” in una prestigiosa passerella dedicata alla moda, all’arte, alla musica e alla creatività.
Una serata all’insegna dell’eleganza e dello spettacolo, capace di accompagnare il pubblico in un viaggio tra stile, innovazione e talento, con la partecipazione di numerosi ospiti provenienti dalla Calabria, da altre regioni italiane e dall’estero.
L’evento è stato organizzato dall’Associazione Star Award di Reggio Calabria, presieduta da Marlena Maimone, realtà nata con l’obiettivo di valorizzare talento, creatività e cultura attraverso manifestazioni dedicate alla moda, masterclass e shooting fotografici.
A condurre la kermesse Marilena Alescio e Consolato Malara, protagonisti di una serata ricca di appuntamenti che ha visto alternarsi sul palco stilisti, creativi, attori, parrucchieri, wedding planner, make-up artist e cantanti.
Grande spazio è stato riservato alla moda, con una passerella che ha portato in scena abiti, gioielli e accessori di alta qualità. Le collezioni hanno raccontato stili differenti e personalità creative, confermando il carattere nazionale e internazionale della manifestazione.
Tra i protagonisti della serata la stilista Pina Grasso, ambasciatrice dell’eleganza e della creatività sartoriale siciliana, che ha impreziosito la passerella con le sue collezioni di abiti da sposa e da cerimonia.
Presenti anche Dandy Fashion, progetto ispirato al mondo dandy, e Giancarlo Privitera Suit&Tie, con collezioni dedicate all’uomo contemporaneo.
Particolarmente attesa la nuova collezione haute couture di Concita, intitolata “Gocce barocche”, raffinato dialogo tra architettura e corpo.
Spazio inoltre alle creazioni di Sandra Lufarelli Trendy, pensate per i più piccoli e capaci di valorizzarne spontaneità e personalità, e alla londinese Kathy Connolly Couture Cashmere, protagonista di una suggestiva sfilata di cappelli “Raffa”.
In passerella anche Rosazzurro Boutique, con proposte casual ed eleganti dedicate ai bambini dalla nascita fino ai 16 anni.
A impreziosire ulteriormente l’appuntamento sono stati i gioielli d’arte del maestro orafo Igino Masciarelli, artista poliedrico dalla grande sensibilità.
Tra le firme presenti anche Shara Batik, con una collezione originale, raffinata e ricca di identità, Korn Taylor, stilista originario delle Filippine che ha trasformato la passione per la moda in un percorso di crescita e affermazione internazionale, e Agata Cosentino AMC Couture, con il suo stile inconfondibile e una moda capace di trasmettere emozioni oltre il semplice concetto di abbigliamento.
A rendere ancora più coinvolgente la serata è stato il ricco programma di spettacoli e intrattenimento. Protagonista anche la musica con la presenza del rapper salernitano Peppe Soks, noto esponente della scena urban italiana.
Grande attenzione è stata dedicata anche ai giovani talenti reggini. Sul palco si sono esibiti Nova, promettente artista della scena urban, e Daring, capace di fondere il cantautorato italiano con sonorità urban-pop contemporanee.
Numerosi gli ospiti che hanno arricchito la manifestazione. Tra questi Alessandra Villelli, wedding planner di Soverato, profondamente legata alla Calabria, alle sue tradizioni e alle sue splendide location, ed Elisabetta Baviera, talent scout e volto impegnato nella conduzione e organizzazione di importanti manifestazioni di moda e spettacolo.
A portare i saluti istituzionali è stato il consigliere comunale Mario Cardia. La Presidente Marlena Maimone desidera esprimere un sincero e sentito ringraziamento al Sindaco del Comune di Reggio Calabria, Onorevole Francesco Cannizzaro e a tutta l’Amministrazione comunale, nonché al Consigliere Giuseppe Bilardi, per il prezioso supporto e per l’impegno profuso nella realizzazione di un progetto di grande rilevanza.
La Presidente rivolge un particolare apprezzamento per la sensibilità e la disponibilità dimostrate, che hanno consentito di trasformare un’importante idea progettuale in una concreta opportunità di valorizzazione e crescita, attraverso una proficua sinergia tra le istituzioni e le realtà coinvolte.
Fashion Night non è stata soltanto una vetrina dedicata alla moda e allo spettacolo, ma anche un’occasione di riflessione su temi di grande attualità.
Sul palco è intervenuto il regista Salvo D’Angelo, autore di film caratterizzati da un forte impegno sociale e da contenuti di denuncia e riflessione. D’Angelo ha presentato il suo nuovo progetto cinematografico, Cuori a perdere”, una storia intensa che porta sul grande schermo fragilità e contraddizioni della società contemporanea.
Il settore beauty ha avuto un ruolo importante grazie al lavoro di FP Group, guidato da Pietro Barbanera, che ha curato acconciature e make-up della manifestazione.
Tra le protagoniste anche Susy Meduri e Antonella Orsa, figure di riferimento nel mondo della bellezza.
La direzione artistica e il coordinamento sono stati affidati a Sarajo Mariotti e Alma Canì.
A documentare i momenti più significativi della serata sono stati i fotografi Antonio Macheda e Francesco Busco e il videomaker Fabrizio Ferrante che hanno immortalato protagonisti, collezioni e momenti dello spettacolo.
La manifestazione sarà prossimamente trasmessa su Reggio TV, canale 77 del digitale terrestre.
Con la sua sesta edizione, Fashion Night si conferma dunque un appuntamento di prestigio nel panorama degli eventi estivi di Reggio Calabria, capace di unire moda, arte, musica e cultura in una formula dinamica e dal respiro internazionale.
L’Arena dello Stretto ha fatto da splendida cornice a una serata dedicata all’eleganza, alla creatività e all’innovazione, valorizzando il lavoro di stilisti, artisti e professionisti del settore.
Un evento che valorizza il talento e la creatività e che, attraverso la presenza di artisti, stilisti e fashion designer di livello nazionale e internazionale, contribuisce a promuovere l’immagine di Reggio Calabria come città capace di ospitare grandi appuntamenti dedicati alla moda, all’arte e allo spettacolo
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