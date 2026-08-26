Reggina: sapete la differenza tra le serate di Sky Sport e quella di Dazn?

di Paolo Ficara – Estate 2024. Presso l’Arena “Ciccio Franco” di Reggio Calabria, nel mese di luglio, Sky Sport realizza e manda in onda il proprio programma di punta: Calciomercato – L’Originale. Bellissima idea, ribadiamo quanto scritto all’epoca. Con ottima organizzazione. Diretta ovviamente visibile solo per gli abbonati a Sky o a Now.

La Città Metropolitana avrebbe sborsato 120.000 euro per quei cinque giorni di trasmissioni. Nelle quali sono stati mandati in onda anche dei servizi sulle località più attrattive della provincia. Il budget dedicato, oggi, dal Comune di Reggio Calabria per gli spettacoli delle festività mariane – ossia i concerti del sabato e del martedì – ci risulta si attesti grossomodo su quell’importo.

Così come ci risulta che nello stesso periodo, ossia nell’estate del 2024, Sky Sport abbia effettuato la medesima serie di trasmissioni a Siracusa. Per un compenso di 100.000 euro. Metà di questo compenso, sarebbe stato a carico di Alessandro Ricci presidente del Siracusa. Quindi, nel capoluogo aretuseo, la spesa pubblica si sarebbe attestata su 50.000 euro. Anziché i 120.000 elargiti a Reggio.

Venerdì 28 agosto 2026, la presentazione della Reggina – organizzata congiuntamente tra il club e la Città Metropolitana – andrà in onda su Dazn. In chiaro. Sulla piattaforma che trasmette gli interi campionati di Serie A e Serie B, per una sera la Reggina – assieme alla città – sarà in mezzo ai grandi del calcio.

Per mandare Reggio Calabria in diretta nazionale ed oltre, dalla stessa identica location utilizzata da Sky Sport per cinque giorni, la Città Metropolitana si è limitata a coprire le spese relative alle luci. Ed ai cachet con annessa logistica per Raffaello Di Pietro, autore dell’inno “Vai Reggina” che canteremo tutti insieme possibilmente con lo sguardo rivolto verso l’Etna, e del presentatore che giungerà dagli studi Rai.

Gennaro Calabrese e Santo Palumbo, i reggini che hanno portato le proprie risate in tutta Italia, non percepiranno alcun compenso. E non è una battuta.

Il resto lo avrà fatto la Reggina. Ossia Lotito. Nel senso che è evidente che se Sky Sport si è fatta pagare la produzione di cinque eventi, Dazn sicuramente non verrà a Reggio Calabria senza un do ut des. Quindi, o Dazn verrà pagata dalla Reggina e quindi da Lotito. O verrà per la caratura del personaggio Lotito, protagonista non troppo tempo fa di un’intervista esclusiva con Diletta Leotta. Oppure verrà per qualche reciproco scambio di cortesie, sempre con Lotito.

Intelligenti pauca.