Rizziconi riscopre la Poesia e lo fa con successo

Lo scorso 23 agosto si è svolta a Rizziconi una serata all’insegna della cultura, della

poesia e della letteratura, capace di coniugare qualità artistica, partecipazione e

valorizzazione del territorio. È questo il bilancio dell’evento “Il tempo di un verso”,

svoltosi il 23 agosto nel cuore della parte “vecchia” di Rizziconi e accolto da un

pubblico numeroso e attento.

La manifestazione ha rappresentato un momento di particolare rilievo per la

comunità, dimostrando ancora una volta come la cultura possa diventare occasione

di incontro, condivisione e riscoperta dei luoghi e delle identità locali.

A ideare e curare l’evento, con magistrale armonia, competenza e sensibilità, è stata

la scrittrice Vincenza Teti, che ha saputo costruire una serata ricca di contenuti e di

emozioni, dando spazio alla voce di diversi autori del territorio.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati infatti numerosi scrittori locali ma anche

semplici amanti della poesia, chiamati a interpretare alcune delle proprie opere o

della Teti stessa. Le loro letture, proposte con disinvoltura, trasporto e

partecipazione emotiva, hanno contribuito a creare un’atmosfera particolarmente

suggestiva, coinvolgendo il pubblico e trasformando la parola scritta in

un’esperienza viva e condivisa.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile anche dalla preziosa collaborazione

con l’associazione Piazza Dalì, dalla quale è emersa anche la figura di Lidia Coppola

come co-conduttrice della serata e dal fondamentale supporto dell’Amministrazione

comunale, che ha creduto nell’iniziativa e ne ha sostenuto la realizzazione.

Particolarmente significativo anche il momento che ha visto protagonista il sindaco,

Alessandro Giovinazzo, il quale, prendendo il microfono, ha voluto mettersi in gioco

in prima persona, regalando al pubblico l’interpretazione di un proprio scritto

giovanile. Un gesto spontaneo e autentico, che ha ulteriormente sottolineato il

carattere partecipativo e umano della serata.

A chiudere “Il tempo di un verso” è stato lo scrittore Vincenzo Furfaro, autore di un

monologo dedicato alla poesia, proposto con accuratezza, intensità e

coinvolgimento. Un intervento che ha rappresentato il degno epilogo di un

appuntamento costruito attorno al valore della parola e alla sua capacità di

emozionare, interrogare e unire.

Il successo, sia qualitativo che in termini di partecipazione, premia dunque il lavoro

degli organizzatori e di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della

manifestazione. Un risultato che porta in primo piano soprattutto l’impegno di Enza

Teti, capace di orchestrare con equilibrio e professionalità i diversi momenti della

serata. “Il tempo di un verso” si consegna così alla comunità di Rizziconi come una

serata riuscita e significativa, nella quale cultura, memoria, talento locale e

partecipazione hanno trovato un punto d’incontro nel cuore della parte antica del

paese e nella valorizzazione delle energie creative del territorio.