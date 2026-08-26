Altomonte, cinque giorni tra musica, teatro e cultura: il Festival Euromediterraneo entra nel vivo

Prosegue il Festival Euromediterraneo di Altomonte, la grande festa della danza e della musica popolare del Mediterraneo che, fino al 3 settembre, porta nel borgo culture, immagini, suoni, danze e parole per il dialogo tra i popoli del Mediterraneo.

Tra il 26 e il 30 agosto il centro storico si anima con cinque giornate intense, tra il suggestivo Chiostro dei Domenicani, Piazza Tommaso Campanella e il Teatro C. Belluscio, all’insegna del teatro, della letteratura, della musica popolare e della buona tavola.

Mercoledì 26 agosto

Si parte alle 17.00 nel Chiostro dei Domenicani con un nuovo appuntamento letterario, dedicato a tre opere: LO STATO DI POSA di Giulio Venneri, UN VIAGGIO di Daniela De Marco e MEMORIE SULLA STRADA DEL RITORNO di Francesco Cangemi, con la moderazione di Maria Pina Iannuzzi.

Alle 18.30, sempre nel Chiostro, riflettori puntati su L’ARTE DI PARARE, il libro dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi, che dialogherà con Maria Pina Iannuzzi e Francesco Cangemi.

Dalle 20.00 continua la degustazione della Schicculiata, mentre alle 21.00 in Piazza Tommaso Campanella si terrà il concerto dei Tamburinari di Otranto.

Giovedì 27 agosto

Si parte alle 17.00 nel Chiostro dei Domenicani con un incontro dal respiro internazionale, dedicato al libro IL VENTO DI DAHKLA, IL SOLE DELLA CALABRIA di Domenico Naccari, console onorario del Regno del Marocco in Calabria.

Il dibattito, moderato da Francesco Cangemi, esplorerà il ruolo della cultura, della diplomazia e delle comunità locali nella costruzione della pace, con gli interventi di Sergio Crocco, Antonio Blandi e dell’Imam Ahmed Berraou.

Alle 18.00 spazio alla poesia con il reading “VERSI NEL BORGO”, presentato da Esperia Piluso e interpretato da un folto gruppo di voci del territorio.

Dalle 20.00, ultima occasione per gustare la Schicculiata nel Chiostro dei Domenicani.

Gran finale alle 21.00 in Piazza Tommaso Campanella con il concerto dell‘ORCHESTRA DEI SUONI E DELLE PAROLE DEL MEDITERRANEO, diretta da Jamal Ouassini e Walter Giorno, Direttore d’Orchestra Fabrizio Zecca, Coordinamento e direzione artistica Antonio Blandi, con la partecipazione di Jamal Ouassini, Sabatum Quartet e l’Orchestra del Gruppo Folkloristico Pro Loco di Castrovillari.

Venerdì 28 agosto

Alle 21.00 al Teatro C. Belluscio andrà in scena la commedia “LE LAVANNARE”, ideata e scritta da Sergio Crocco (evento a ingresso gratuito).

Sabato 29 agosto

Alle 21.00 il Teatro C. Belluscio ospiterà “ARAMBAMBARRA – Karaoke a Squadre”, spettacolo scritto e diretto da Luigi Cortese e presentato da Viviamo Altomonte.

Domenica 30 agosto

La programmazione prosegue alle 21.30, sempre al Teatro C. Belluscio, con l’“ALTOMONTE TALENT FEST – LIVE PERFORMANCE SHOW”, serata presentata da Antonio Totò Parise e Orietta Scarpelli.

Cinque giorni per lasciarsi coinvolgere dalle storie, dai ritmi e dai sapori del Mediterraneo, in un borgo che si trasforma in un crocevia di culture e incontri.