Reggina, 8-1 nel test col Catona. Jallow non utilizzato, Marchionni insiste sul 3-5-2

Utile test per la Reggina, in vista della gara di Coppa Italia di domenica alle 20:30 contro il Digiesse Praiatortora. In un Sant’Agata per la prima volta aperto a giornalisti e tifosi, gli amaranto hanno piegato 8-1 il Catona presentatosi con Pietro Marino in porta ed il grande Mimmo Tavella come magazziniere.

Mister Marchionni ha insistito sul 3-5-2 per tutta la sfida, pur presentando il centrocampista Macrì come partner offensivo di Guida nel primo tempo. Il nuovo acquisto Jallow non è stato utilizzato. Enorme personalità dimostrata da elementi come Lancini in difesa e soprattutto Acquadro a centrocampo. Per la fascia di capitano, il mister starebbe pensando a Momo Laaribi, utilizzato nella ripresa. Non è passato inosservato il gol preso da centrocampo nella prima frazione, con Lagonigro tra i pali.

Di seguito il tabellino dell’allenamento congiunto:

Reggina primo tempo: Lagonigro; Runza, Lancini, Girasole R.; Baggi, Franchini, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Macrì. Allenatore: Marchionni.

Reggina secondo tempo: Madia; De Mori (30′ st Verduci), Girasole D., Fazio; Specker, Abonckelet, Laaribi, Porcino, Palmieri; Alma, Reis.

Marcatori: 14′ pt Rotulo (R), 16′ pt Guida (R), 33′ pt rig. Acquadro (R), 38′ pt Batata (C), 6′ st Abonckelet (R), 11′ st Alma (R), 24′ st Reis (R), 29′ st Palmieri (R), 45′ st Reis (R).

p.f.