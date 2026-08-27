Sinistra Italiana si riorganizza nella Sibaritide

Lo scorso 25 agosto, in località Cantinella di Corigliano-Rossano, si è tenuto un proficuo incontro tra compagni e compagne provenienti da varie aree del litorale ionico cosentino. La riunione, che ha visto la partecipazione di Angelo Broccolo, Presidente dell’Assemblea Provinciale di Sinistra Italiana, e Michele Cosentino, Segretario della Federazione, è stata convocata per riorganizzare la presenza di Sinistra Italiana nella Sibaritide e, più in generale, per creare nuove possibilità di dibattito tra iscritti e semplici simpatizzanti, in un territorio in cui si assiste a una drammatica assenza dei partiti.

Nel corso di questa prima iniziativa, è emersa con forza la necessità di inaugurare una nuova stagione di lotta che metta al centro della propria azione temi quali la carenza di trasporti pubblici, la precarietà della sanità locale, la mancanza di manutenzione del bacino fluviale del Crati, il costante spopolamento delle aree interne favorito da una viabilità penosa, la disoccupazione e il lavoro nero. A tal proposito, si è individuata unanimemente nella soppressione dei reparti di emodinamica dell’area ionica un primo e importantissimo punto di intervento, su cui nelle prossime settimane chiameremo alla mobilitazione l’intera cittadinanza.

L’incontro si è concluso con il comune impegno di aprire un nuovo circolo di Sinistra Italiana nel territorio di Corigliano-Rossano e del Basso Ionio cosentino.