Buon test dell’Africo contro il Catanzaro Under 19, terminato col risultato di 2-2, nel match decato al tema “Sport e Legalità. Pari e indicazioni positive per la formazione africese in vista dell’esordio ufficiale in Coppa Italia il prossimo mercoledì 2 settembre contro la perdente gara tra Bovalino e Pellaro Reggio Calabria. In goal per i gialloblù dell’Africo Motta e Romero; mentre per gli aquilotti catanzaresi ganno segnato Gjoka e Ciani. Per il gruppo guidato da Alberto Criaco si è trattato di un altro utile banco di prova dopo la prima amichevole giacata con la Palmese Nell’Africo, mister Criaco ha utilizzato Ciancio, Mollica, Favasuli S, Dure Jara, Piansezzotto, De Stefano, Romero, Minafo, Pelle, Da Motta e Gaspar, con gli inserimenti a seguire si Anello, Nicita, Morabito, Criaco, G.nni Gligora, G.poe Gligora, Bruno Criaco e Leo Mollica. In buona forma sono apparsi i nuovi Motta, Pelle, Romero, De Stefano e Dure Jara. Nonostante l’afa di questi giorni e pur riposando nel primo match di coppa, Alberto Criaco ha intensificato gli allenamenti.