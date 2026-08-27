Rottamazione tributi a Cosenza, il centrodestra chiede un’ulteriore proroga: “Gestione confusa e disorganizzata”

“I consiglieri di opposizione del centro destra del Comune di Cosenza intervengono sulla procedura di rottamazione dei tributi comunali, misura resa possibile dal governo Meloni e votata in Consiglio comunale da tutte le forze politiche.

La proroga al 30 agosto, approvata per favorire una più ampia partecipazione, rappresenta secondo i consiglieri «un passo utile, ma insufficiente» alla luce delle condizioni operative in cui l’amministrazione Caruso ha costretto cittadini e professionisti.

«La proroga è stata un atto necessario, ma non risolve i problemi generati da una gestione confusa, tardiva e disorganizzata. Per questo chiediamo con forza una ulteriore proroga, indispensabile per garantire pari opportunità a tutti i contribuenti», dichiarano i consiglieri.

La denuncia punta sull’ennesimo disastro che l’amministrazione Caruso ha messo in atto.

Hanno obbligato i cittadini a rivolgersi all’ufficio Tributi sprovvisto di una sede adeguata, improvvisando uno sportello temporaneo sotto i portici, al caldo, è solo grazie alle nostre sollecitazioni che si è riuscì ad ottenere una minima possibilità di interfacciarsi con la società che gestisce il servizio.

«Una situazione indegna per un capoluogo di provincia, che ha reso ancora più difficile l’accesso alla rottamazione», Per garantire la massima trasparenza sarebbe stato necessario dare risposte alla cittadinanza in tempi rapidi.

«Le cosiddette istanze conoscitive sono state inviate con ritardi inaccettabili. Chiunque abbia presentato una semplice domanda preliminare conosce bene la verità di questi tempi incompatibili con una corretta predisposizione delle successive pratiche di rottamazione.

Era evidente che cittadini e consulenti non fossero nelle condizioni di compilare le istanze di adesione entro le scadenze iniziali, basterebbe pensare per esempio ai condomini, l’amministrazione avrebbe dovuto prevederlo e agire con maggiore responsabilità».

Per questo, i consiglieri di opposizione chiedono ufficialmente una nuova proroga, che consenta ai contribuenti di completare le istanze in condizioni dignitose e con tempi compatibili con la realtà operativa degli uffici e dei professionisti, del resto, pochi giorni fa è stata effettuata una proroga per un bando in scadenza, non vi è un motivo valido per negarla.

La rottamazione è una misura di equità fiscale, pensata per aiutare i cittadini e non per complicarne la vita. Una proroga aggiuntiva è oggi indispensabile per garantire davvero pari opportunità e una partecipazione ampia e consapevole”.

I consiglieri comunali di Cosenza,

appartenenti ai gruppi consiliari di opposizione:

Francesco Caruso

Francesco Cito

Giuseppe D’Ippolito

Alfredo Dodaro

Francesco Luberto

Ivana Lucanto

Antonio Ruffolo

Francesco Spadafora

Michelangelo Spataro