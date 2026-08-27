Il 15 e il 16 ottobre a Cosenza la tredicesima edizione di PolMeeting

Si terrà a Cosenza, il 15 e il 16 ottobre 2026, la tredicesima edizione di PolMeeting, evento nazionale di alta formazione specialistica dedicato alla Polizia Locale e alla Pubblica Amministrazione. Tema di quest’anno “La Polizia Locale che verrà: dal Parlamento agli Enti Locali”.

Sarà un evento straordinario, grazie a un format innovativo. Nel cuore della città nascerà il PolMeeting Village. Quattromila metri quadrati trasformati in un grande villaggio a cielo aperto, allestito in Piazza Bilotti, uno dei luoghi più rappresentativi della città, impreziosito dal vicino Museo all’Aperto Bilotti e dalle sue opere d’arte.

“Un evento diffuso, aperto, dinamico, dove formazione, innovazione, aziende, istituzioni e professionisti si incontreranno in un’unica esperienza e si metteranno in connessione tra loro e con la città”, spiega Luigi Vircillo, direttore creativo di Lob&Partners, agenzia di comunicazione strategica che organizza l’evento.

Main sponsor è il Gruppo Imperium. Composto da più società, si propone come partner delle PA nella fornitura di tecnologie e nella erogazione di servizi a valore aggiunto nell’ambito della sicurezza stradale, della mobilità urbana e della riscossione di tributi ed entrate patrimoniali.

Il programma del meeting, attualmente work in progress, prevede formazione, incontri associativi e approfondimenti sulle principali novità normative del settore. Migliaia di partecipanti, provenienti da tutta Italia, prenderanno parte a seminari e workshop tenuti da autorevoli relatori e formatori specializzati. Uno spazio importante sarà dedicato alle associazioni di Polizia Locale, che organizzeranno specifici panel sulle tematiche di maggiore attualità.

Per due giorni il PolMeeting Village di Cosenza diventerà il punto di riferimento nazionale della Polizia Locale e della Pubblica Amministrazione.