Cosenza nell’Associazione nazionale delle Città del Vino e nella Rete Europea

Il Presidente dell’Associazione Nazionale dell’Associazione Città del Vino, Angelo Radica, ha, in una lettera indirizzata al Sindaco Franz Caruso, dato il suo più sentito benvenuto nell’Associazione alla città di Cosenza. Il Presidente Radica, che ha scritto al Sindaco Franz Caruso anche a nome del Direttore dell’Associazione, Floriano Zambon, ha, dopo aver ricevuto e preso atto della delibera con la quale il Consiglio comunale, nella seduta del 28 luglio scorso, ha ufficializzato l’adesione del Comune di Cosenza all’Associazione nazionale “Città del Vino”, ha auspicato che l’atto ufficiale di adesione possa segnare l’inizio di una lunga collaborazione. Il Presidente Radica ha, inoltre, comunicato a Franz Caruso che con l’ingresso di Cosenza nell’Associazione “Città del Vino”, la città dei Bruzi entra di diritto, come Città del Vino Europea, anche nella Rete Europea delle Città del Vino. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Franz Caruso e dall’Assessore alle attività economiche e produttive e al turismo, Rosario Branda che hanno ringraziato il Presidente dell’Associazione Angelo Radica. “Siamo particolarmente lieti di entrare ufficialmente a far parte della rete delle Città del Vino – hanno sottolineato Franz Caruso e Rosario Branda – una delle più autorevoli realtà nazionali impegnate nella valorizzazione dei territori vitivinicoli, delle produzioni di qualità, del paesaggio rurale e della cultura del vino. Questa adesione rappresenta senza alcun dubbio un’opportunità concreta di crescita per la nostra città, in quanto entriamo a far parte di una rete che riunisce centinaia di Comuni italiani accomunati dalla volontà di trasformare il patrimonio vitivinicolo in una leva di sviluppo economico, turistico e culturale. L’ingresso nell’Associazione Città del Vino – hanno rimarcato ancora il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore Branda – riflette quella che è una vocazione consolidata del nostro territorio, soprattutto di quello a Sud della città con la frazione di Donnici che, custode di una antica tradizione vitivinicola, riconosciuta attraverso la Denominazione di Origine Protetta, nell’ambito di Terre di Cosenza, possiede un patrimonio straordinario da valorizzare e salvaguardare sempre di più, grazie anche alla passione ed alla competenza di intere generazioni di produttori. Valorizzare queste eccellenze significa mettere a profitto una parte importante dell’identità della nostra città e gettare le basi per nuove opportunità nel campo del turismo enogastronomico, sostenendo le aziende agricole, i produttori, la ristorazione, il commercio di qualità e tutte quelle attività economiche che possono trarre beneficio da un sistema territoriale più forte e più riconoscibile”.